Cyberpunk 2077: Sehen wir ein komplett neues Spiel vor Cyberpunk 2?

CD Projekt Red arbeitet aktuell mit Hochdruck an Cyberpunk 2, welches wir dann in ein paar Jahren sehen werden. Doch Cyberpunk 2077 ist weiterhin sehr beliebt und auch die Edgerunners-Serie bei Netflix pusht das Spiel immer wieder in die Charts.

Das Entwicklerstudio könnte auf diesem Erfolg mit Projekt „Gemini“ aufbauen, bei dem es sich um einen 2.5-Plattformer handelt, den man mit WayForward plant, so MP1st. Allerdings sei der aktuelle Status der Entwicklung des Spiels unbekannt.

Dieses Spiel war laut Quelle letztes Jahr und 2026 in Entwicklung, aber man hat die Hinweise dazu in letzter Zeit entfernt. Es sei also nicht ausgeschlossen, dass man das Projekt eingestellt hat, weil das neue Cyberpunk nicht die Erwartungen erfüllte.

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