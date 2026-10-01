Deutsche Post bündelt DeinFach und myflexbox – 50.000 Paketautomaten bis 2030

Die Deutsche Post bündelt DeinFach mit myflexbox und will ihr Automatennetz in Deutschland bis 2030 auf rund 50.000 Standorte ausbauen.

Die offenen Paketautomaten von DeinFach und myflexbox werden künftig unter der Marke myflexbox zusammengeführt. Die Marke DeinFach soll schrittweise verschwinden. Nach Unternehmensangaben entsteht damit das mit Abstand größte anbieteroffene Paketstationsnetz im deutschsprachigen Raum.

Myflexbox betreibt derzeit rund 3.000 Stationen in Deutschland und Österreich. Hinzu kommen in Deutschland rund 19.000 DHL-Packstationen, Poststationen und DeinFach-Automaten.

Mehr als die Hälfte der Automaten soll anbieteroffen sein

Die Deutsche Post hat für den Ausbau konkrete Ziele genannt:

rund 50.000 Paketautomaten in Deutschland bis 2030

mehr als die Hälfte davon als offene myflexbox-Stationen

Paketdienste verschiedener Anbieter an einem Standort

langfristig fünf bis zehn Gehminuten bis zur nächsten Station

Bei offenen Automaten können mehrere Paketdienste dieselbe Infrastruktur nutzen. Dadurch sollen weniger getrennte Anlagen nötig sein und zusätzliche Standorte leichter erschlossen werden. DHL-Packstationen, Poststationen, Paketshops, Filialen und die Haustürzustellung bleiben parallel bestehen.

Ich halte vor allem die geplante Größenordnung für spannend. Wenn tatsächlich mehr als 25.000 offene Stationen entstehen, könnten Paketautomaten deutlich praktischer werden, weil Kunden weniger vom Netz eines einzelnen Paketdienstes abhängig wären.

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