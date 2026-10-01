Schnäppchen

Wolverine im Angebot: Preis-Kracher für neuen PS5-Blockbuster

Oliver Schwuchow
Von
1 Kommentar

Nun, das ging schnell und viel schneller, als ich erwartet habe. Man kann gerade Wolverine für nur 44,99 Euro direkt bei MediaMarkt und Saturn kaufen. Das PS5-Spiel ist noch keinen Monat alt und sollte eigentlich mal 80 Euro zum Start kosten.

Es war klar, dass sich dieser Preis nicht lange halten wird, da man es schon vor dem Start günstiger bekam, aber mit so einem Preisnachlass habe ich nicht gerechnet.

Andere Shops sind noch nicht nachgezogen, noch nicht, bei Amazon will man zum Beispiel noch 66,38 Euro haben. Aber für unter 50 Euro ist das in meinen Augen schon ein No-Brainer, denn mein Hauptkritikpunkt im Test war der zu hohe Preis.

Wolverine ist ein durchaus solides Spiel und besser, als es manch einer, der es nie gezockt hat, darstellt. Aber es ist vielleicht nicht der große Blockbuster für 80 Euro, so fair muss man auch sein. Dafür ist es eben nicht umfangreich genug. Aber ganz ehrlich, die 45 Euro sind fair und damit kann man sehr gut die Zeit bis GTA 6 füllen.

Gaming · 1. Oktober 2026

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  1. Philipp 🔆
    sagt am

    Heute noch drüber nachgedacht ob ich mir tatsächlich mal wieder ein Spiel zum Vollpreis kaufe, da kommt diese melde gerade Recht und sogar passend zum Urlaub.
    Das Ding geht so direkt in den Warenkorb.

    Antworten

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