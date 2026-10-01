Gaming

Zukunft der Xbox: Microsoft „alles tun, was nötig ist“

Oliver Schwuchow
Von
Xbox Controller Header

Schaut man sich die letzten Jahre der Xbox an, dann könnte man durchaus den Eindruck bekommen, dass sich Microsoft vielleicht von dieser Sparte trennt, da man sie sehr schlank aufstellt und es schon extrem viele Entlassungen gab.

Und es kursierte ja auch mal die Meldung, dass ein Verkauf eine Option sei. Nicht für Asha Sharma, wie sie diese Woche in einem Interview in der New York Times klar betont hat. Die „Xbox steht nicht zum Verkauf“ und sie geht noch weiter:

Wir werden alles tun, was nötig ist, um das Unternehmen auf Erfolgskurs zu bringen, und wir werden uns mit den richtigen Partnerschaften, dem richtigen Geschäftsmodell und allem, was dafür erforderlich ist, befassen.

Das ist eine klare Ansage, auch wenn die Taten derzeit doch eine andere Sprache sprechen. Aber vielleicht hat die neue Xbox-Chefin eine neue Strategie für die Xbox ausgearbeitet, die man nur noch nicht erkennen kann und die Zeit benötigt.

Das will ich jedenfalls glauben, denn es wäre schade, wenn man irgendwann nur noch ein Publisher mit ein paar Spielen ist, die sich gut verkaufen und es keine kreativen Spiele und keine Konsole mehr gibt. Die kommende Generation der Xbox wird aber sicher darüber entscheiden, wie es langfristig mit Gaming weitergeht.

Star Wars Jedi Spiel Header
Gaming · 1. Oktober 2026

Star Wars: Neues Jedi-Spiel kommt wohl 2027

Wir haben vermutlich einen weiteren Blockbuster für 2027, denn angeblich werden mit Star Wars Jedi 3 das Finale der Trilogie… | mehr

mobiFlip werbefrei lesen Mit deinem Plus-Abo unterstützt du unsere Arbeit direkt. Kostenlos testen ↗
Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Mehr entdecken
Verbraucherzentrale legt sich erneut mit Trade Republic an
01.10.26 · News
Mehr Leistung für Balkonkraftwerke: Union fordert 1.000-Watt-Grenze
01.10.26 · Marktgeschehen
Star Wars: Neues Jedi-Spiel kommt wohl 2027
01.10.26 · Gaming
Überraschend günstig: Neues PlayStation-Set von LEGO
01.10.26 · Gaming
YXSTABY: Die neue XBOX-Kollektion startet heute in IKEA-Einrichtungshäusern
01.10.26 · Gaming
Umweltplakette ade: Autos mit E-Kennzeichen brauchen sie ab heute nicht mehr
01.10.26 · Mobilität
Unlimited ohne Anschlusspreis: Diese o2-Tarife werden günstiger
01.10.26 · Tarife
Nintendo Switch 2: Neue Pokémon-Spiele sollen nächste Woche kommen
01.10.26 · Gaming
Mega SIM legt nach: Mehr Daten für weniger Geld
01.10.26 · Tarife
GTA 6: Heute gibt es wohl wieder Neuigkeiten
01.10.26 · Gaming
Du bist hier: Microsoft · Xbox
mobiFlip / News / Gaming / Zukunft der Xbox: Microsoft „alles tun, was nötig ist“