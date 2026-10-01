Sony bringt „neue“ PlayStation 5 auf den Markt

Bei einer Konsole ist es durchaus üblich, dass hin und wieder eine Revision auf den Markt kommt, die gewisse Dinge optimiert. Sei es, weil man neue Partnerschaften für Komponenten eingegangen ist oder weil man andere Dinge optimieren konnte.

Doch so spät im Zyklus einer Konsole tut sich eigentlich nicht mehr viel, daher ist es umso überraschender, dass Sony die PlayStation 5 noch einmal stärker intern überarbeitet hat. Und die neue Wolverine Edition ist wohl schon so eine neue PS5.

Darin gibt es einen neuen Aufbau beim Motherboard, man kann jetzt die CR2032-Batterie wechseln, das Kühlsystem wurde optimiert und ähnelt dem der PS5 Pro und auch allgemein hat Sony wohl den internen Aufbau der Konsole überarbeitet.

Optisch tut sich nichts, aber das sind kurz vor einer neuen Konsolengeneration, ob sie jetzt 2027 oder 2028 kommt, doch einige Änderungen. Was dafür spricht, dass Sony die PS5 auch nach dem Start der PS6 noch eine ganze Weile verkaufen wird.

Sony quietly refreshed the PS5 Slim again and this one is much more interesting than it looks. 👀

We opened the new Wolverine Limited Edition and inside found the refreshed EDM-051 motherboard.

This isn’t just another cosmetic revision.

Compared with earlier Slim boards, Sony has… pic.twitter.com/eMWFu9aKw1 — modyfikatorcasper (@Modyfikator89) September 30, 2026

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