Software

Diese App bringt Apple CarPlay einfach auf Android-Geräte

René Hesse
Von
DiPlay im Einsatz | Bild: mobiFlip

Die kostenlose App DiPlay verwandelt kompatible Android-Geräte wie Tablets in ein Display für Apple CarPlay.

Das ist der eigentliche Clou: DiPlay ist nicht auf klassische Android-Autoradios beschränkt. Die APK lässt sich grundsätzlich auf Android-Geräten installieren. Damit können beispielsweise Tablets oder andere geeignete Android-Displays als CarPlay-Bildschirm im Auto dienen. Ich habe es ausprobiert und es klappt hervorragend (Foto oben).

DiPlay wird als unabhängiges Open-Source-Projekt entwickelt und liegt aktuell als öffentliche Vorschau in Version 0.2.8 vor. CarPlay funktioniert kabelgebunden per USB sowie drahtlos. Für die kabellose Verbindung nutzt die App einen Hotspot oder ab Android 10 Wi-Fi Direct.

DiPlay macht Android zum CarPlay-Empfänger

Die App bietet bereits mehrere CarPlay-Funktionen:

  • CarPlay funktioniert per USB oder drahtlos.
  • Android-Tablets können als CarPlay-Display dienen.
  • Standortdaten lassen sich mit bis zu einem Update pro Sekunde übertragen.
  • Siri und Hardwaretasten werden auf unterstützten Geräten eingebunden.
  • Die Oberfläche steht in fünf Sprachen bereit.

Spannend ist zudem die Videofunktion für iOS 27. Videos können im Stand auf dem Android-Display laufen. Sobald das Fahrzeug die Parkstellung verlässt, wird die Wiedergabe beendet. DRM-geschützte Angebote wie Apple TV+ funktionieren damit allerdings nicht.

Hinweis

Die Entwickler weisen auf den Preview-Status hin. DiPlay ist nicht von Apple zertifiziert und die dauerhafte CarPlay-Kompatibilität ist daher nicht garantiert.

Ich finde DiPlay gerade wegen der weitgehend freien Android-Hardware spannend. Ein vorhandenes Tablet oder ein anderes Android-Gerät könnte damit vergleichsweise einfach zum CarPlay-Display im Auto werden. Wegen des experimentellen Status würde ich die App derzeit aber eher als interessantes Nachrüstprojekt betrachten.

Mobilität · 1. Oktober 2026

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