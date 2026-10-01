Gaming

Gear of War: Feiert Microsoft den Release mit Entlassungen?

Oliver Schwuchow
Von

Fans von Gears of War können ab heute, sofern sie 30 Euro  mehr bezahlt haben, in E-Day durchstarten. Doch es gibt bei The Coalition, dem Entwicklerstudio hinter der Reihe, ernste Sorgen, wie man bei Eurogamer diese Woche erfahren hat.

Kurz vor dem Release des exklusiven Xbox-Spiels hat man Juan Vaca entlassen und das war laut internen Quellen „sehr demotivierend“ im Team. Man befürchtet, dass weitere Entlassungen folgen, wenn das Spiel nicht direkt sehr erfolgreich ist.

Die Lage im Studio ist „angespannt“, obwohl es eigentlich Grund zum Feiern gibt, denn heute dürfen erste Spieler starten und die Reviews kommen. Viele Mitarbeiter gehen aber davon aus, dass sie noch im Oktober entlassen werden und dann auch nicht mögliche Boni bekommen, die an Testwertungen des Spiels gekoppelt sind.

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