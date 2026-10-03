Deutsche Startups erreichen 2026 einen neuen Rekord

Deutsche Startups ziehen 2026 mehr Kapital an und erreichen mit zehn neuen „Unicorns“ einen Rekord.

Bis September flossen laut Deutschem Startup Monitor 8 Milliarden Euro in deutsche Startups. Damit wurde bereits der Gesamtwert von 2025 mit 7,5 Milliarden Euro übertroffen. Allerdings konzentriert sich das Kapital stark auf große Finanzierungsrunden, vor allem bei DeepTech und Defence.

Die Zahl der Unicorns stieg auf insgesamt 39. Zehn Startups erreichten allein 2026 eine Bewertung von mindestens einer Milliarde US-Dollar. Gleichzeitig würden 62 Prozent der Startups mit Börsenplänen eine US-Börse bevorzugen. Nur 27 Prozent nennen Deutschland.

KI wird für deutsche Startups zum Standard

Weitere Ergebnisse des Startup Monitors:

53 Prozent sehen KI als Kern ihres Produkts, 2024 waren es 39 Prozent.

64 Prozent sind überwiegend oder vollständig von US-Tech-Anbietern abhängig.

51 Prozent erhielten Unterstützung von Hochschulen oder Forschungseinrichtungen.

83 Prozent wollen binnen zwölf Monaten neue Mitarbeiter einstellen.

Nur noch 15 Prozent sehen den Fachkräftemangel als große Hürde.

Die Zusammenarbeit mit etablierten Unternehmen nimmt dagegen ab. Nur noch 54 Prozent kooperieren mit ihnen. 2020 waren es 72 Prozent. Der B2B-Anteil am Umsatz der Startups erreicht zugleich mit 77 Prozent einen Rekordwert.

Für den Deutschen Startup Monitor wurden zwischen Juni und August 2026 insgesamt 1.803 Gründer und Geschäftsführer befragt.

Ich finde vor allem den starken KI-Anstieg und die zehn neuen Unicorns bemerkenswert. Die Zahlen zeigen aber auch, dass Deutschland beim Wachstumskapital und bei europäischen Technologiealternativen weiterhin Nachholbedarf hat.

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