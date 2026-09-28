Solarwirtschaft meldet neuen Solarstrom-Rekord

Deutschland hat bereits Ende September mehr Solarstrom produziert als im gesamten Jahr 2025.

Am 27. September erreichte die Solarstromproduktion 2026 nach Daten der Energy-Charts des Fraunhofer ISE bereits 90,2 Terawattstunden. Im gesamten Jahr 2025 waren es 90,0 TWh. Der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW-Solar) hat den 27. September deshalb zum „Solar Day“ erklärt.

Zum Rekord tragen laut Verband sowohl ungewöhnlich viele Sonnenstunden als auch der weitere Ausbau der Photovoltaik bei. In Deutschland sind inzwischen Solaranlagen mit rund 130 Gigawattpeak Leistung installiert.

Deutschland benötigt weiter hohen Photovoltaik-Zubau

Die wichtigsten Zahlen zur Solarenergie:

90,2 TWh Solarstrom bis zum 27. September 2026

rund 130 GWp installierte Photovoltaikleistung

215 GWp sind für 2030 als Ausbauziel vorgesehen

17,5 GWp neue Leistung kamen 2025 hinzu

Um das Ziel für 2030 zu erreichen, müssten in den kommenden vier Jahren laut BSW-Solar durchschnittlich rund 20 Gigawatt pro Jahr hinzukommen. Eine typische Anlage mit 10 Kilowatt Leistung erzeugt dem Verband zufolge etwa 10.000 Kilowattstunden Strom jährlich.

Der BSW-Solar verbindet den Rekord mit Kritik an geplanten Änderungen im Rahmen der EEG-Novelle 2027 und des „Netzpakets“. Der Verband fordert unter anderem verlässliche Vergütungsbedingungen für kleine Dachanlagen und lehnt eine verpflichtende Direktvermarktung für diese Anlagen ab.

Der Rekord zeigt, dass hohe Jahreswerte allein nicht reichen. Entscheidend bleibt, ob der Ausbau in den kommenden Jahren das für 2030 notwendige Tempo erreicht. Ich selbst versuche seit Monaten ein Balkonkraftwerk zu installieren, und hänge irgendwo in der Schleife zwischen Denkmalschutzbehörde, Wohnungsgenossenschaft und Versicherung fest.

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