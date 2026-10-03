1&1 schlägt die Konkurrenz beim Service-App-Test

Das 1&1 Control-Center gewinnt mit 998 von 1.000 Punkten erneut den Service-App-Test des Fachmagazins connect.

Die App erhält im Test vom September 2026 das Urteil „überragend“. Besonders stark fällt das Ergebnis bei der Sicherheit aus. Hier erreicht 1&1 die vollen 500 Punkte und teilt sich den ersten Platz in Deutschland mit der Deutschen Telekom.

1&1 Control-Center punktet bei Sicherheit und Funktionen

Bei der Funktionalität erzielt die App 498 von 500 Punkten. Navigation und Bedienung erhalten laut 1&1 ebenfalls die volle Punktzahl. Geprüft wurden unter anderem Datenschutz, Verschlüsselung, Schutz vor Identitätsdiebstahl und die Absicherung des Quellcodes.

Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick:

998 von 1.000 Punkten insgesamt

500 von 500 Punkten bei der Sicherheit

498 von 500 Punkten bei der Funktionalität

Volle Punktzahl für Navigation und Bedienung

Über das Control-Center lassen sich Datenverbrauch und Rechnungen prüfen, Optionen buchen und Serviceanliegen erledigen. Eine eSIM soll bei schnellstmöglichem Vertragsstart bereits nach drei Minuten bereitstehen. Connect hebt zudem den schnellen Zugang zu persönlichem Support und Rückrufservice hervor.

Ich finde vor allem die 998 von 1.000 Punkten bemerkenswert, aber nicht überraschend. Ich selbst bin 1&1-Kunde und nutze die App regelmäßig. Beklagen kann ich mich wirklich nicht: Sie läuft schnell und bietet alles, was man braucht. Lediglich optisch sehe ich noch etwas Luft nach oben. Ganz zeitgemäß wirkt sie inzwischen nicht mehr.

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