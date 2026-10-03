Wenn die KI plötzlich das Bewerbungsgespräch führt
Der Bitkom sieht einen zunehmenden Einsatz von KI bei Bewerbungen, bislang nutzen 12 Prozent der Unternehmen entsprechende Systeme.
Eine repräsentative Bitkom-Befragung unter 602 Unternehmen ab drei Beschäftigten zeigt: 88 Prozent der Firmen, die KI noch nicht im Bewerbungsprozess einsetzen, können sich dies künftig vorstellen. Selbst KI-geführte Bewerbungsgespräche sind bereits Realität. Aktuell nutzen sie 2 Prozent, weitere 17 Prozent können sich den Einsatz vorstellen.
KI übernimmt immer mehr Aufgaben im Bewerbungsprozess
Besonders verbreitet ist KI beim Verfassen von Stellenanzeigen. Hier liegt der Nutzungsanteil bei 9 Prozent. Für die erste Sichtung von Bewerbungen setzen 6 Prozent KI ein. Bei Kompetenz- und Potenzialanalysen sind es 5 Prozent.
Die wichtigsten Zahlen der Bitkom-Umfrage:
- 12 Prozent nutzen KI im Bewerbungsprozess.
- 9 Prozent erstellen Stellenanzeigen mit KI.
- 6 Prozent lassen Bewerbungen von KI vorsortieren.
- 2 Prozent führen bereits KI-Bewerbungsgespräche.
- 50 Prozent bieten Bewerbungsgespräche per Video an.
Bei klassischen digitalen Verfahren sind Unternehmen deutlich weiter. Alle Befragten akzeptieren Bewerbungsunterlagen digital. 73 Prozent bieten Bewerberpools an, 37 Prozent digitale Assessment-Center oder Online-Tests und 32 Prozent digitale Arbeitsverträge.
Der Bitkom fordert zugleich mehr Rechtssicherheit beim europäischen AI Act, insbesondere beim Umgang mit Hochrisiko-KI im Personalwesen.
Ich finde vor allem die KI-geführten Gesprächen bemerkenswert. Noch ist das eine Nische, doch angesichts des deutlich größeren Interesses dürfte das Thema für Bewerber und Personalabteilungen wichtiger werden.
mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen Quelle wählen ↗
03.10.26 · 1und1
03.10.26 · Dienste
01.10.26 · Gesellschaft
02.10.26 · Gaming
30.09.26 · Gesellschaft
02.10.26 · Dienste
02.10.26 · Marktgeschehen
25.09.26 · Gesellschaft
02.10.26 · Fintech
02.10.26 · Marktgeschehen