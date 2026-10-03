Gesellschaft

Wenn die KI plötzlich das Bewerbungsgespräch führt

René Hesse
Von
Bild: KI-generiert

Der Bitkom sieht einen zunehmenden Einsatz von KI bei Bewerbungen, bislang nutzen 12 Prozent der Unternehmen entsprechende Systeme.

Eine repräsentative Bitkom-Befragung unter 602 Unternehmen ab drei Beschäftigten zeigt: 88 Prozent der Firmen, die KI noch nicht im Bewerbungsprozess einsetzen, können sich dies künftig vorstellen. Selbst KI-geführte Bewerbungsgespräche sind bereits Realität. Aktuell nutzen sie 2 Prozent, weitere 17 Prozent können sich den Einsatz vorstellen.

KI übernimmt immer mehr Aufgaben im Bewerbungsprozess

Besonders verbreitet ist KI beim Verfassen von Stellenanzeigen. Hier liegt der Nutzungsanteil bei 9 Prozent. Für die erste Sichtung von Bewerbungen setzen 6 Prozent KI ein. Bei Kompetenz- und Potenzialanalysen sind es 5 Prozent.

Die wichtigsten Zahlen der Bitkom-Umfrage:

  • 12 Prozent nutzen KI im Bewerbungsprozess.
  • 9 Prozent erstellen Stellenanzeigen mit KI.
  • 6 Prozent lassen Bewerbungen von KI vorsortieren.
  • 2 Prozent führen bereits KI-Bewerbungsgespräche.
  • 50 Prozent bieten Bewerbungsgespräche per Video an.

Bei klassischen digitalen Verfahren sind Unternehmen deutlich weiter. Alle Befragten akzeptieren Bewerbungsunterlagen digital. 73 Prozent bieten Bewerberpools an, 37 Prozent digitale Assessment-Center oder Online-Tests und 32 Prozent digitale Arbeitsverträge.

Der Bitkom fordert zugleich mehr Rechtssicherheit beim europäischen AI Act, insbesondere beim Umgang mit Hochrisiko-KI im Personalwesen.

Ich finde vor allem die KI-geführten Gesprächen bemerkenswert. Noch ist das eine Nische, doch angesichts des deutlich größeren Interesses dürfte das Thema für Bewerber und Personalabteilungen wichtiger werden.

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