Software

FerrumPix wächst kräftig: Die Lightroom-Alternative kann jetzt deutlich mehr

René Hesse
Von

Die kostenlose Foto-App FerrumPix wurde seit unserem ersten Bericht deutlich ausgebaut und kombiniert Galerie, RAW-Entwicklung und lokale KI.

Bereits im August hatten wir uns FerrumPix als kostenlose Alternative zu etablierten Fotoprogrammen angesehen. Seitdem hat der Entwickler zahlreiche Funktionen ergänzt.

Das Grundkonzept bleibt gleich: Die Software soll vom einfachen Bildbetrachter bis zur umfangreicheren Bearbeitung möglichst viele Aufgaben in einer Anwendung abdecken. Man kann sie durchaus als Lightroom-Alternative sehen.

FerrumPix arbeitet grundsätzlich lokal und verändert RAW-Originale nicht. Auch optionale KI-Funktionen laufen auf dem eigenen Rechner. Für selbst gehostete Fotosammlungen lassen sich inzwischen Immich und Nextcloud anbinden.

FerrumPix erweitert RAW-Entwicklung, Galerie und KI

Zu den größeren Neuerungen und Verbesserungen gehören:

  • Kartenansicht mit GPS-Clustern, GPX-Tracks und nachträglicher Verortung
  • RAW-Profile für rund 600 Kameramodelle sowie AHD, DCB und PPG
  • Objektivkorrekturen für mehr als 1.500 Objektive an über 1.000 Kameragehäusen
  • Lokale KI für Entrauschen, Upscaling, Objektauswahl und Verschlagwortung
  • PSD-Unterstützung, eigenes FPX-Projektformat sowie Export als DNG, TIFF und JPEG XL

Auch Ebenen, Masken, Reparaturpinsel, Auswahlwerkzeuge und Analysefunktionen wurden erweitert. Hinzu kommen unter anderem Waveform, RGB-Parade und eine Clipping-Anzeige. Bei der KI-Entrauschung kann FerrumPix laut Entwickler jedes Foto einzeln analysieren und die Stärke automatisch anpassen.

Ich finde die Entwicklung vor allem deshalb interessant, weil FerrumPix nicht versucht, einfach nur eine weitere komplexe Profi-Lösung zu sein. Der Ansatz, eine unkomplizierte Fotoverwaltung mit zunehmend leistungsfähigen Bearbeitungsfunktionen lokal in einer kostenlosen Anwendung zu vereinen, macht FerrumPix weiterhin zu einem Projekt, das einen näheren Blick wert ist.

Software · 2. Oktober 2026

Thunderbird für iOS nimmt endlich konkrete Formen an

Thunderbird entwickelt seine iOS-App komplett neu und will bereits in den kommenden Monaten eine erste Testversion veröffentlichen. Das Thunderbird-Team gewährt… | mehr

mobiFlip werbefrei lesen Mit deinem Plus-Abo unterstützt du unsere Arbeit direkt. Kostenlos testen ↗
Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Mehr entdecken
Kupfer-Aus rückt näher: Bundesregierung stellt neue Weichen
02.10.26 · Marktgeschehen
Bank of Scotland legt beim Tagesgeld noch eine Prämie drauf
02.10.26 · Fintech
GMX führt neues Design ein
02.10.26 · Dienste
FRITZ! bestätigt Lieferprobleme bei FRITZ!Box DSL/Fiber 7-90
02.10.26 · Marktgeschehen
Amazon senkt „vorübergehend“ den Preis für alte Prime-Kunden
02.10.26 · Dienste
Vodafone baut kräftig aus: 2.400 Maßnahmen in einem Sommer
02.10.26 · Vodafone
158.000 Mobilfunkkunden weniger: Vodafone prüft neue Sparmaßnahmen
02.10.26 · Vodafone
Deutsche Post bündelt DeinFach und myflexbox – 50.000 Paketautomaten bis 2030
01.10.26 · Dienste
Vierte Insolvenz seit 2020: Galeria steckt wieder in der Krise
02.10.26 · Handel
Rundfunkbeitrag: Beitragsservice startet Kontostand-Abfrage
01.10.26 · Dienste
Du bist hier:
mobiFlip / Software / FerrumPix wächst kräftig: Die Lightroom-Alternative kann jetzt deutlich mehr