Gesellschaft

Mehr als die Hälfte der Deutschen liest E-Books

René Hesse
Von
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Mehr als die Hälfte der Deutschen liest inzwischen zumindest gelegentlich E-Books.

Die E-Book-Nutzung ist laut einer Bitkom-Umfrage binnen eines Jahres von 51 auf 55 Prozent gestiegen. Das gedruckte Buch wird dadurch aber nicht verdrängt. 51 Prozent nutzen beide Formate, während nur 4 Prozent ausschließlich digital lesen.

Besonders kräftig wächst die Nutzung bei Menschen ab 65 Jahren. Hier stieg der Anteil der E-Book-Leser von 33 auf 42 Prozent. Bei den 16- bis 29-Jährigen sind es 64 Prozent.

E-Books werden häufiger gekauft und seltener geliehen

Die Befragung unter 1.006 Personen ab 16 Jahren zeigt weitere Veränderungen:

  • 89 Prozent der E-Book-Leser kaufen digitale Bücher, nach 81 Prozent im Vorjahr.
  • Käufer geben durchschnittlich 12,40 Euro pro Monat aus, zuvor waren es 11,10 Euro.
  • 46 Prozent leihen E-Books. Im Vorjahr waren es noch 54 Prozent.
  • 30 Prozent der Deutschen lesen ausschließlich gedruckte Bücher.

Insgesamt lesen 85 Prozent der Befragten zumindest gelegentlich ein Buch. Für mich zeigen die Zahlen vor allem, dass digital und gedruckt zunehmend nebeneinander bestehen. Spannend ist dabei besonders der deutliche Zuwachs bei älteren Lesern.

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  1. Matze52 💎
    sagt am

    Aber noch viel mehr hams nicht alle

    Antworten

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