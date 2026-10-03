Disney macht Disney+ noch unattraktiver

Disney ist aktuell sichtlich bemüht, dass die Kunden von Disney+ immer weniger Argumente für ein Abo des Streamingdienstes haben. Das Abo für Disney+ wird immer schlechter und teurer. Jetzt folgt direkt der nächste Schritt bei Disney.

Man bringt die Inhalte von Disney wieder zu Netflix, vor denen man sich vor gut einem Jahrzehnt getrennt hatte, als man Disney+ startete. Man erklärte Disney+ sogar zum wichtigsten Produkt kurz danach, aber diese Zeiten sind jetzt vorbei.

Inhalte wie Percy Jackson und Ice Age werden direkt ab Montag bei Netflix im Abo verfügbar sein, andere Folgen erst 2027, wie Soul oder Elio von Pixar. Es sind nicht alle Inhalte, die Disney anbietet, aber wer weiß, mit der Zeit kommt noch mehr.

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