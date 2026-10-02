Gaming

GTA 6: Rockstar kündigt „spezielle Nacht“ in Miami an

Oliver Schwuchow
Von

Rockstar hat eine Kollaboration mit den Miami Heat und der Stadt getroffen, denn es gibt eine „spezielle Nacht“ am 18. November, einen Tag vor dem Release von GTA 6. Das NBA-Team tritt in einem speziellen Vice City-Trikot bei einem Event auf.

Details stehen noch aus, aber die Ankündigung wurde direkt von neuem Merch in den USA begleitet. Man merkt, dass der Preis von 80 Euro für GTA 6 durchaus fair ist, man die Kuh bei diesem Spiel aber auf einem ganz anderen Level melken wird.

Wobei ich sagen muss, dass der Merch auf der Seite in den USA teilweise gar nicht mal so schlecht aussieht, schade, dass es bisher nur US-exkusiv ist, das Shirt auf dem Beitragsbild wäre was. Das Trikot wird man dann auch bald kaufen können.

Ich hoffe ja, dass wir dann auch bald mal wieder etwas vom Spiel sehen werden und nicht nur Dinge kaufen können, der Fokus rückt doch etwas zu sehr von GTA 6 selbst weg. Man versteht jetzt aber Strauss Zelnick, der von einem besonderen Marketing sprach. Das ist besonders und zielt viel mehr auf den Massenmarkt ab.

Gaming · 2. Oktober 2026

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