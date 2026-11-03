MediaMarkt und Saturn: EU erlaubt Übernahme durch JD.com

Die EU-Kommission hat die Übernahme von MediaMarktSaturn durch den chinesischen Onlinehändler JD.com unter Auflagen genehmigt.

Damit ist eine wichtige Hürde für den milliardenschweren Eigentümerwechsel genommen. JD.com darf wie geplant die Mehrheit an der MediaMarktSaturn-Muttergesellschaft Ceconomy übernehmen. Das Angebot bewertet den Elektronikhändler mit rund 2,2 Milliarden Euro. Nach Angaben beider Unternehmen soll die Transaktion bereits in den kommenden Tagen abgeschlossen werden.

EU macht JD.com bei MediaMarktSaturn klare Vorgaben

Die EU-Kommission hatte Bedenken wegen staatlicher Subventionen aus China. JD.com profitiert nach Einschätzung der Behörde unter anderem von Steuervorteilen und staatlichen Krediten, die auch Logistik und IT-Systeme finanzieren. Daraus könnten sich unfaire Wettbewerbsvorteile für MediaMarkt und Saturn ergeben.

Deshalb gelten für die Übernahme mehrere Auflagen:

JD.com muss Logistikdienstleistungen, Lager und Technologien anderen Marktteilnehmern zu denselben Bedingungen anbieten wie Ceconomy.

Geschäfte zwischen JD.com und Ceconomy müssen zu marktüblichen Konditionen erfolgen.

Die Verpflichtungen gelten für einen Zeitraum von zehn Jahren.

Damit soll verhindert werden, dass chinesische Subventionen den Wettbewerb im europäischen Elektronikhandel verzerren.

Auch die Bundesregierung hatte der Übernahme bereits 2025 unter Bedingungen zugestimmt. Dazu gehören Vorgaben zum Schutz personenbezogener Kundendaten sowie umfangreiche staatliche Kontrollrechte. Bei Verstößen kann die Genehmigung widerrufen werden.

JD.com längst in Deutschland aktiv

Ceconomy betreibt mehr als 1.000 MediaMarkt- und Saturn-Filialen in elf europäischen Ländern. Rund 400 Märkte befinden sich in Deutschland.

Interessant ist in diesem Zusammenhang auch, dass JD.com mit seiner europäischen E-Commerce-Plattform Joybuy längst selbst auf dem deutschen Markt aktiv ist. Joybuy startete im März 2026 offiziell in Deutschland und mehreren weiteren europäischen Ländern, darunter Frankreich, Großbritannien und die Niederlande.

Durch die Übernahme von MediaMarktSaturn ergeben sich damit potenzielle Synergien bei Logistik, Warenbeschaffung und Vertrieb. JD.com könnte sein bestehendes Onlinegeschäft mit dem europaweiten Filialnetz von MediaMarkt und Saturn verknüpfen. Konkrete Pläne dafür sind allerdings noch nicht bekannt.

Für Kunden ändert sich durch die Entscheidung zunächst nichts unmittelbar. Interessant wird vielmehr, wie JD.com seine Erfahrungen im Onlinehandel und in der Logistik künftig bei MediaMarkt und Saturn einbringt. Der Eigentümerwechsel könnte den europäischen Elektronikhandel langfristig durchaus verändern.

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