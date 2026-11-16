Mobilität

Mercedes erlaubt freihändiges Fahren bis 130 km/h auf deutschen Autobahnen

René Hesse
Von
Bild: Mercedes

Mercedes-Benz will noch Ende 2026 freihändiges Fahren bis 130 km/h auf deutschen Autobahnen ermöglichen.

Der Autobauer erweitert dafür sein MB.DRIVE-System um einen Freihand-Assistenten und einen Proaktiven Spurwechsel-Assistenten. Beide Funktionen sollen längere Autobahnfahrten erleichtern, ohne dass der Fahrer ständig selbst lenken oder Spurwechsel einleiten muss.

Mercedes-Benz ermöglicht automatische Spurwechsel

Der neue Freihand-Assistent erlaubt es, bei Geschwindigkeiten bis 130 km/h die Hände vom Lenkrad zu nehmen. Das System passt sich dabei der Verkehrssituation an und bleibt aktiv, solange die Bedingungen es zulassen.

Interessant ist vor allem der Proaktive Spurwechsel-Assistent. Dieser kann Überholmanöver eigenständig einleiten und durchführen, ohne dass der Fahrer den Spurwechsel bestätigen muss. Auch das rechtzeitige Einordnen vor einer Autobahnausfahrt soll automatisch funktionieren.

Bild: Mercedes

Autonomes Fahren ist das allerdings nicht. Der Fahrer muss weiterhin den Verkehr überwachen und jederzeit bereit sein, die Kontrolle zu übernehmen.

In Deutschland sollen beide Funktionen Ende 2026 starten. Die landesweite Einführung in den USA ist für 2027 vorgesehen.

Point-to-Point-Fahren folgt 2027

Bereits im Oktober hatten wir über MB.DRIVE ASSIST PRO berichtet. Die umfangreichere Fahrassistenz soll im ersten Halbjahr 2027 auch in Deutschland verfügbar werden und zusätzlich komplexe Fahrmanöver im Stadtverkehr unterstützen.

Mercedes bestätigt nun außerdem, dass „ausgewählte Kunden“ in Stuttgart, München und Kalifornien die neuen Systeme ab Dezember 2026 vorab testen können.

Welche Modelle den Freihand-Assistenten erhalten und wie viel die Funktionen kosten werden, ist weiterhin offen. Geeignete Bestandsfahrzeuge sollen die Neuerungen nach dem regulären Marktstart auch per Over-the-Air-Update bekommen können.

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