DHL rückt näher an Westwing und beschleunigt den Versand deutlich

Die DHL Group und das Unternehmen Westwing bauen ihre Zusammenarbeit aus, um Bestellungen in Deutschland und Europa schneller auszuliefern.

Die DHL Group und Westwing intensivieren ihre langjährige Partnerschaft mit dem Ziel, Versandprozesse weiter zu beschleunigen und das Paketvolumen auszubauen. Grundlage ist unter anderem die räumliche Nähe zweier Logistikstandorte in Polen, die eine zügigere Verarbeitung und kürzere Laufzeiten ermöglichen soll.

Eine zentrale Rolle spielt dabei das internationale DHL-Logistikzentrum im polnischen Robakowo nahe Poznań. Der Standort liegt nur rund zwei Kilometer vom Europäischen Logistikzentrum von Westwing entfernt. Laut Unternehmensangaben erlaubt diese direkte Nachbarschaft eine schnellere Übergabe der Waren sowie effizientere Abläufe im grenzüberschreitenden Versand.

Schnellere Zustellung durch neue Logistikstruktur

Durch die optimierten Prozesse kann DHL nach eigenen Angaben ausgewählte Bestellungen von Westwing innerhalb Deutschlands bereits innerhalb von zwei Tagen zustellen. Gleichzeitig soll die Servicequalität für Kundinnen und Kunden in weiteren europäischen Märkten steigen, da auch DHL eCommerce aus dem neuen Logistikzentrum operiert.

Zentrale Punkte der erweiterten Zusammenarbeit

Höherer Anteil des Westwing-Paketvolumens bei DHL

Schnellere Verarbeitung durch benachbarte Logistikzentren

Ausbau flexibler Zustelloptionen auf der letzten Meile

Einführung von Abholung und Versand über Packstationen und Filialen

Ergänzend bieten DHL und Westwing in Deutschland nun auch sogenannte PUDO-Optionen an. Kunden können Sendungen an Packstationen sowie in Filialen der Deutschen Post und DHL abholen oder aufgeben. Westwing reagiert damit laut Unternehmen auf die steigende Nachfrage nach flexiblen Empfangs- und Versandlösungen.

Nach Angaben beider Unternehmen wurde die Partnerschaft zudem um den Service GoGreen Plus erweitert und die Verpackung vollständig auf papierbasierte Materialien umgestellt. Dieser Aspekt wird von DHL und Westwing als zusätzlicher Bestandteil der Zusammenarbeit genannt, steht jedoch nicht im Mittelpunkt der aktuellen Ausbauschritte.

Westwing betreibt ein E-Commerce-Modell, das stark auf kuratierte Angebote und saisonale Themenaktionen setzt. Das bedeutet, dass Produkte oft nur zeitlich begrenzt verfügbar sind, ähnlich wie bei einem „Sale- oder Flash-Shop“-Prinzip. Das Unternehmen ist in mehreren europäischen Ländern aktiv und positioniert sich als „Beautiful Living“-Plattform, also ein Anbieter für stilvolles Wohnen, kombiniert mit Premium-Service wie schnellen Lieferungen und flexiblen Versandoptionen.