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Google Home und das Ende der alten Nest-Lautsprecher

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Google Nest Audio Header

Google startet mit Gemini in eine neue KI-Ära und lässt alten Ballast hinter sich, bei den Speakern kommt beispielsweise bald ein ganz neuer Google Home. Im Zuge dessen stellt Google vermutlich die alten Speaker ein, aktuell gibt es zwei davon.

Der Google Nest Audio und Google Nest Mini sind in vielen Ländern, auch bei uns in Deutschland, nicht mehr lieferbar und dürften, wie 9TO5Google vermutet, auch nicht mehr zurückkommen. Google startet mit neuen Speakern ganz neu durch.

Mit dem neuen Google Home bewegt man sich übrigens in der Mitte des Nest Audio und Nest Mini, was eine breite Zielgruppe anspricht, aber da muss noch mehr in Zukunft kommen – nicht nur mit Display, was geplant ist – auch ohne.

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7. Juni 2026 | Jetzt lesen →

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