DHL-Wartung legt Packstationen am Valentinstag teilweise lahm

Dhl Packstation

Die DHL informiert über mögliche Störungen bei Pack- und Poststationen am Valentinstag, also dem 14. Februar 2026.

Das Unternehmen weist darauf hin, dass es am Samstag, den 14.02., zwischen 10 und 15 Uhr aufgrund geplanter Wartungsarbeiten zu Einschränkungen kommen kann. Betroffen seien laut Unternehmensangaben unter anderem die Nutzung von Packstationen und Poststationen.

Auch Servicebuchungen könnten im genannten Zeitraum nur eingeschränkt verfügbar sein. Die Arbeiten dienten der technischen Wartung der Systeme. Kunden sollten mögliche Verzögerungen bei der Abholung oder Einlieferung von Sendungen berücksichtigen.

Ich halte die frühzeitige Information für sinnvoll, da sich Kunden so auf mögliche Einschränkungen einstellen und alternative Zeitfenster einplanen können.


  1. Yupi 🏅
    sagt am

    Ganz grosse Nummer wenn man dem Partner etwas gekauft hat und Valentinstag geliefert werden soll. Wichtige Daten kann DHL nicht im Kalender lesen und markieren.

