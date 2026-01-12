Die große Doppelmoral von Apple

Vielleicht habt ihr es in den letzten Tagen mitbekommen, aber falls nicht: Auf X gibt es einen neuen Trend, denn die eingebaute KI (Grok) entfernt derzeit auf Wunsch die Klamotten von Bildern. Erste Länder denken daher über einen Bann nach.

Doch wer denkt, dass da ein paar Nutzer einfach nur Promis in Bikinis generieren, der täuscht sich, es betrifft auch Kinder. Ekelhaft? Absolut. Und Elon Musk? Könnt ihr euch sicher denken, da sind „die bösen linken Medien“ irgendwie wieder Schuld.

Aber Moment, bei illegalen Inhalten mit Kindern greifen doch sicher die Regeln von Apple und Google und die App wurde doch sicher aus den Stores entfernt? Nein, Tim Cook und Sundar Pichai schauen fröhlich zu, wie The Verge richtig anmerkt.

Apple ist plötzlich ganz ruhig

Exakt, das Apple, welches in der EU ganz laut wird, wenn es um schädliche Inhalte für die Nutzer geht und immer wieder betont, wie schlecht es ist, wenn Nutzer auch Apps aus anderen Quellen installieren können. Das Apple, welches seine Nutzer vor genau solchen Inhalten beschützen möchte schaut hier seit Tagen entspannt zu.

Ein Statement gibt es auch nicht, selbst auf Nachfrage von großen US-Medien, man sitzt das Thema einfach aus und lässt eine App im Store, in der aktuelle viele Nutzer einer KI den Befehl geben, dass sie öffentlich ein Bild von Kindern in einem dünnen Bikini teilt. Keine Reaktion. Kein Statement. Keine Konsequenzen. Apple.

Würde man, wie im Falle der EU, immer so reagieren, wäre das nochmal eine andere Sache. Doch es ist befremdlich, wie laut und aktiv man beispielsweise in der EU ist, wo es noch nicht einmal so einen Fall gab, hier aber schweigt und dabei zuschaut.