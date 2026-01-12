Marktgeschehen

Die große Doppelmoral von Apple

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
Apple Event September 2021 Header

Vielleicht habt ihr es in den letzten Tagen mitbekommen, aber falls nicht: Auf X gibt es einen neuen Trend, denn die eingebaute KI (Grok) entfernt derzeit auf Wunsch die Klamotten von Bildern. Erste Länder denken daher über einen Bann nach.

Doch wer denkt, dass da ein paar Nutzer einfach nur Promis in Bikinis generieren, der täuscht sich, es betrifft auch Kinder. Ekelhaft? Absolut. Und Elon Musk? Könnt ihr euch sicher denken, da sind „die bösen linken Medien“ irgendwie wieder Schuld.

Aber Moment, bei illegalen Inhalten mit Kindern greifen doch sicher die Regeln von Apple und Google und die App wurde doch sicher aus den Stores entfernt? Nein, Tim Cook und Sundar Pichai schauen fröhlich zu, wie The Verge richtig anmerkt.

Apple ist plötzlich ganz ruhig

Exakt, das Apple, welches in der EU ganz laut wird, wenn es um schädliche Inhalte für die Nutzer geht und immer wieder betont, wie schlecht es ist, wenn Nutzer auch Apps aus anderen Quellen installieren können. Das Apple, welches seine Nutzer vor genau solchen Inhalten beschützen möchte schaut hier seit Tagen entspannt zu.

Ein Statement gibt es auch nicht, selbst auf Nachfrage von großen US-Medien, man sitzt das Thema einfach aus und lässt eine App im Store, in der aktuelle viele Nutzer einer KI den Befehl geben, dass sie öffentlich ein Bild von Kindern in einem dünnen Bikini teilt. Keine Reaktion. Kein Statement. Keine Konsequenzen. Apple.

Würde man, wie im Falle der EU, immer so reagieren, wäre das nochmal eine andere Sache. Doch es ist befremdlich, wie laut und aktiv man beispielsweise in der EU ist, wo es noch nicht einmal so einen Fall gab, hier aber schweigt und dabei zuschaut.

Roborock präsentiert Saugroboter-Weltneuheit

Die CES in Las Vegas ist seit Jahren eine gute Anlaufstelle für neue Saugroboter und Roborock nutzte diese Chance auch…

11. Januar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Matze51 🌀
    sagt am

    Das schlechte ist immer gleich da 🫤

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Marktgeschehen / Die große Doppelmoral von Apple
Weitere Neuigkeiten
Elektroautos von BMW erleben einen Dämpfer
in Mobilität
Playstation Portal Front Astro
PlayStation Portal Pro: Sony plant offenbar neue Version des Handhelds
in Gaming
Roborock präsentiert Saugroboter-Weltneuheit
in Smart Home
Avatar Header
Disney dominiert das Kino und Leonardo DiCaprio sieht Zukunft kritisch
in News
Mein Tipp der Woche: Withings BeamO
in Kommentar
backFlip 02/2026: Stranger Things 5 Folge 9 bei Netflix
in backFlip
1822direkt
1822direkt: Prämienoffensive mit Girokonto, Depot und Tagesgeld
in Fintech
Steal: Prime Video bringt neue Thriller-Serie mit Sophie Turner
in News
MoneyControl bekommt nach 15 Jahren ein radikales Update
in Fintech
Aldi Su D Bargeldauszahlung 300dpi
Alltagshindernis Kasse: Verbraucherschützer warnen vor Bargeld-Verdrängung
in Handel