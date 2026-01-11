Smart Home

Roborock präsentiert Saugroboter-Weltneuheit

Von
Die CES in Las Vegas ist seit Jahren eine gute Anlaufstelle für neue Saugroboter und Roborock nutzte diese Chance auch in diesem Jahr und zeigte unter anderem ein neues Flaggschiff für 2026. Doch man hatte noch eine Weltpremiere mit dabei.

Der Roborock Saros Rover ist laut Hersteller „der weltweit erste Saugroboter mit Rad-Bein-Architektur“. Diese Zwei-Rad-Bein-Architektur ahmt die Beweglichkeit des Menschen nach und damit kann der Saugroboter die Hausebene wechseln.

Laut Roborock werden hier „Reinigungsbereiche, die bislang nur mit mehreren Saugrobotern erreichbar waren“ gesäubert und beim Treppensteigen reinigt der Saugroboter diese direkt mit. Und auch Wendeltreppen sind hier kein Problem.

Bisher ist der Roborock Saros Rover noch ein Prototyp ohne Datum und Preis, aber es soll definitiv mehr als nur ein Konzept sein, dieses Modell kommt, so Roborock. Sobald wir die Details für Deutschland haben, werden wir diese hier nachreichen.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Smart Home / Roborock präsentiert Saugroboter-Weltneuheit
