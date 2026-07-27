„Die Ringe der Macht“: Neue Details zu Staffel 3
Prime Video hat einen ersten Teaser zu Staffel 3 von „Die Ringe der Macht“ veröffentlicht und weitere Darsteller vorgestellt.
Beim Panel zur dritten Staffel präsentierten die Showrunner J.D. Payne und Patrick McKay gemeinsam mit mehreren Schauspielern den offiziellen Teaser-Trailer. Die dritte Staffel der Prime-Original-Serie soll ab dem 11. November exklusiv bei Prime Video verfügbar sein.
„Die Ringe der Macht“: Diese neuen Figuren kommen
Bereits zuvor war bekannt geworden, dass Jamie Campbell Bower die Rolle von Celeborn übernimmt, dem Ehemann von Galadriel. Nun wurden weitere Besetzungen bekannt gegeben. Eddie Marsan spielt Thrain, den älteren Bruder von König Durin. Andrew Richardson übernimmt die Rolle von Anárion, dem jüngeren Sohn Elendils und Bruder Isildurs.
Auch der Ork Marnûkh gehört zum neuen Cast. Adam Young übernimmt die Rolle des mysteriösen Charakters, bei dem laut den Angaben zur Serie möglicherweise mehr hinter seiner Identität steckt. Eine ungewöhnliche Besetzung gibt es zudem für den Balrog. Der mächtige Dämon wird in der dritten Staffel sprechen und von Simon Pegg synchronisiert.
Die wichtigsten neuen Besetzungen:
- Jamie Campbell Bower als Celeborn
- Eddie Marsan als Thrain
- Andrew Richardson als Anárion
- Adam Young als Marnûkh
- Simon Pegg als Stimme des Balrog
Ich finde die Vorstellung, dass Celeborn und Anárion in der dritten Staffel auftreten, sehr interessant, da damit weitere bekannte Figuren aus Tolkiens Welt in die Serie eingeführt werden. Ich habe mich von den bisherigen beiden Staffeln gut unterhalten gefühlt. Allerdings bin ich auch kein Film-Nerd.
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