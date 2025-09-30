News

Die Simpsons kehren 2027 zurück ins Kino

20th Century Fox kündigte diese Woche überraschend den zweiten Simpsons-Film an und es gibt eine sehr lustige Anekdote, denn er kommt genau 20 Jahre nach dem ersten Film in die Kinos. Dieser startete am 27. Juli 2007 (bei uns am 26. Juli).

Kinostart für den neuen Film ist demnach am 27. Juli 2027, es dauert also noch fast zwei Jahre. Einen Titel haben wir bisher noch nicht, es gibt auch noch keine Details, wir haben nur ein erstes Poster und eben das Datum für den Kinostart.

