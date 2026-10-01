Mehr Leistung für Balkonkraftwerke: Union fordert 1.000-Watt-Grenze

Die CDU/CSU-Fraktion fordert, die zulässige Wechselrichterleistung von Balkonkraftwerken von 800 auf 1.000 VA anzuheben.

Im Zuge der Beratungen zur EEG-Novelle bringt die Unionsfraktion eine höhere Leistungsgrenze für Steckersolargeräte ins Spiel. Statt bislang 800 Voltampere sollen künftig bis zu 1.000 Voltampere Wechselrichterleistung zulässig sein. Das wären 25 Prozent mehr.

Beschlossen ist die Änderung allerdings nicht. Die Forderung stammt aus einem umfangreichen Änderungskatalog der CDU/CSU-Fraktion für die laufenden Beratungen zur EEG-Reform. Ob die höhere Grenze tatsächlich Eingang in das Gesetz findet, ist derzeit offen.

Balkonkraftwerke könnten 25 Prozent mehr Leistung erhalten

Für Besitzer von Balkonkraftwerken sind vor allem diese Punkte wichtig:

Aktuell liegt die Grenze bei 800 VA.

Die Union fordert eine Erhöhung auf 1.000 VA.

Die maximale Wechselrichterleistung würde um 25 Prozent steigen.

Die Änderung ist bislang lediglich ein Vorschlag.

Der Regierungsentwurf zur EEG-Novelle arbeitet weiterhin mit 800 VA und bis zu 2 Kilowatt installierter Modulleistung. Steckersolargeräte innerhalb dieser Grenzen sollen zudem bei der geplanten Netzbetreiberabnahme eine Sonderstellung erhalten. Parallel prüft die Politik weitere Änderungen für kleine Photovoltaikanlagen.

Ich halte eine Anhebung auf 1.000 VA für eine spannende Weiterentwicklung bei Balkonkraftwerken. Noch sollte man sich darauf aber nicht einstellen. Entscheidend ist, was von den Forderungen der Union am Ende tatsächlich im neuen EEG landet.

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