Überraschend günstig: Neues PlayStation-Set von LEGO

Wer die neue Sony PlayStation aus LEGO vorbestellt hat, der bekam ein Set dazu, man hat nämlich auch Astro Bot als Maskottchen umgesetzt. Aber das ist nicht nur mit der Retro-Neuauflage erhältlich, man kann Astro Bot auch einzeln kaufen.

Ab sofort gibt es Astro Bot aus LEGO bei PlayStation direkt für 19,99 Euro, was für LEGO in der heutigen Zeit überraschend günstig ist. Also das ist jetzt kein großes Set, es sind nur 276 Teile genau genommen, aber es ist LEGO, die sind teuer.

Man merkt jedenfalls, dass Astro Bot in den Fokus rückt, nachdem das letzte Spiel gut ankam und Spiel des Jahres wurde. Das ist noch kein neuer Super Mario, aber Sony scheint das doch etwas anders als bei Sackboy oder Ratchet anzugehen.

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