Unlimited ohne Anschlusspreis: Diese o2-Tarife werden günstiger

Unlimited Mobile bietet seine monatlich kündbaren o2-Unlimited-Tarife ab sofort ohne Anschlusspreis an.

Die Änderung betrifft alle drei angebotenen Flex-Tarife. Damit entfällt die einmalige Anschlussgebühr auch bei einer Laufzeit von nur einem Monat. Die monatlichen Grundpreise bleiben unverändert und beginnen bei 19,99 Euro.

Unlimited Mobile: Drei o2-Tarife ohne Anschlusspreis

Zur Auswahl stehen drei unlimitierte Tarife mit unterschiedlichen maximalen Geschwindigkeiten:

Alle drei Varianten sind im o2-Netz beheimatet. Neben den monatlich kündbaren Angeboten gibt es die Tarife weiterhin mit 24 Monaten Mindestlaufzeit. Auch dort beträgt der Anschlusspreis 0 Euro. Damit unterscheiden sich beide Varianten nach den vorliegenden Angaben weder beim monatlichen Preis noch beim Anschlusspreis.

Zu Unlimited Mobile →

Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.

mobiFlip werbefrei lesen Mit deinem Plus-Abo unterstützt du unsere Arbeit direkt.

Kostenlos testen ↗