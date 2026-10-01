Mega SIM legt nach: Mehr Daten für weniger Geld

Mega SIM bietet ab sofort 200 GB 5G ab 17,99 Euro pro Monat an und verzichtet bei allen Tarifen auf den Anschlusspreis.

Der Mobilfunkanbieter überarbeitet sein Tarifportfolio und erhöht dabei das Datenvolumen des Einstiegstarifs. Statt bislang 150 GB ab 19,99 Euro gibt es künftig 200 GB ab 17,99 Euro. Das entspricht 50 GB mehr Daten bei einem um 2 Euro niedrigeren Monatspreis.

Mega SIM: Neue 5G-Tarife im Überblick

Alle angebotenen Tarife nutzen das Telefónica-Netz und unterstützen laut Anbieter 5G mit bis zu 100 Mbit/s. Kunden können zwischen monatlich kündbaren Verträgen und Varianten mit 24 Monaten Laufzeit wählen.

Das neue Portfolio umfasst folgende Angebote:

200 GB: 17,99 Euro bei 24 Monaten, monatlich 19,99 Euro

300 GB: 19,99 Euro bei 24 Monaten, monatlich 21,99 Euro

Unlimited M: 24,99 Euro bei 24 Monaten, monatlich 26,99 Euro

Der Anschlusspreis beträgt bei allen Tarifen 0 Euro.

Damit kostet die zusätzliche Flexibilität ohne lange Vertragsbindung jeweils 2 Euro pro Monat. Über 24 Monate ergibt sich gegenüber dem Laufzeitvertrag ein Aufpreis von 48 Euro.

Zu den Mega-SIM-Tarifen →

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