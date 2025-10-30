Digitaler Euro: EZB peilt erste Ausgabe im Jahr 2029 an
Die Europäische Zentralbank bereitet die technische Einführung des digitalen Euro vor und plant seine mögliche Erstausgabe für das Jahr 2029.
Der Rat der Europäischen Zentralbank hat beschlossen, das Projekt zum digitalen Euro in die nächste Phase zu überführen. Nach Abschluss der Vorbereitungsarbeiten, die seit November 2023 liefen, startet nun die technische Implementierung. Diese soll die Grundlagen für eine mögliche Einführung schaffen, sobald die notwendigen Rechtsvorschriften in Kraft treten.
Das Eurosystem plant laut EZB, bis 2029 technisch bereit zu sein. Werden EU-Verordnungen wie vorgesehen 2026 verabschiedet, könnte ein Pilotprojekt mit ersten Transaktionen bereits Mitte 2027 beginnen. Der Beschluss folgt einer Aufforderung der europäischen Staats- und Regierungschefs, das Vorhaben zügiger voranzutreiben. Die Entscheidung über eine tatsächliche Ausgabe bleibt an die gesetzliche Genehmigung gebunden.
Der digitale Euro wäre digitales Zentralbankgeld: eine von der EZB ausgegebene, für alle nutzbare elektronische Ergänzung zum Bargeld im Euroraum, nicht dessen Ersatz. Er soll als gesetzliches Zahlungsmittel für Zahlungen in Geschäften, online und zwischen Privatpersonen dienen, mit Basisfunktionen kostenfrei und perspektivisch auch offline nutzbar.
EZB legt Schwerpunkte und Kostenrahmen fest
Die Zentralbank nennt drei Hauptarbeitsfelder: Entwicklung der Systemarchitektur, Zusammenarbeit mit Marktteilnehmern sowie technische Unterstützung des EU-Gesetzgebungsverfahrens.
Nach EZB-Angaben belaufen sich die geschätzten Entwicklungskosten bis zur Erstausgabe auf rund 1,3 Mrd. €, die jährlichen Betriebskosten ab 2029 auf etwa 320 Mio. €. Diese Ausgaben sollen wie bei Euro-Banknoten durch Seigniorage ausgeglichen werden.
Kernpunkte der neuen Projektphase
- Technische Infrastruktur und erste Systemkonfiguration
- Zusammenarbeit mit Händlern, Banken und Verbrauchern
- Pilotmaßnahmen zur Nutzererfahrung und Systemsicherheit
- Unterstützung des EU-Gesetzgebungsverfahrens
Laut Christine Lagarde soll der digitale Euro Bargeld ergänzen und dessen Vorteile (Zuverlässigkeit, Einfachheit und Privatsphäre) auf den digitalen Raum übertragen. Eine begleitende Nutzerforschung zeigte laut EZB, dass Verbraucher vor allem einfache und sichere Bezahloptionen erwarten. Offen bleibt, wie stark sich Bürger und Handel auf ein neues Zahlungsmittel einstellen wollen.
Ich finde es interessant, dass die EZB so sehr betont, der digitale Euro sei eine Ergänzung und kein Ersatz für das Bargeld. Damit will man den Kritikern des Vorhabens vermutlich gleich den Wind aus den Segeln nehmen. Dennoch wirkt der Zeitplan ambitioniert. Von der Gesetzgebung bis zur Technik sind noch viele Fragen offen, besonders was die Akzeptanz und die Kostenverteilung betrifft. Das Thema bleibt dennoch spannend, weshalb wir es weiterhin intensiv verfolgen werden.
Ich bezahle jetzt schon mit meinem Euro digital per Überweisung, Kreditkarte oder Abbuchung oder Überweisung meines Lohns.
Keine Ahnung aber bei der EZB scheint es noch Lohntüten am Monatsende zu geben.
Wenn du Geld überweist, bewegst du „privates“ Buchgeld, das von Geschäftsbanken geschaffen wird und als Forderung gegen deine Bank geführt wird. Es ist kein Geld der Zentralbank. Der digitale Euro wäre „öffentliches“ Zentralbankgeld für alle, ein gesetzliches Zahlungsmittel, das direkt vom Eurosystem garantiert wird. Damit wäre ein digitaler Euro stets = 1 Euro Bargeld und perspektivisch auch offline nutzbar.
Der Euro ist schon jetzt eknzig gesetzliches Zahlungsmittel.
Was der digitale Euro so richtig sein soll wissen selbst Experten nicht.
Ob die Werschöpfung über Privatbanke erfolgt oder die Druckerpresse bei der Zentralbank wie jetzt dann ist vollkommen irrelevant.
Es würde nur dem Geldschöpfungsprozess ändern.
Der Euro ist heute schon Digital und überall digital bezahlbar ob bei Amazon, bei der Tanke oder im Supermarkt. Das ganze Vorgaben ist quatsch.
Mit deinem unermesslichen Fachwissen solltest du der EZB mal schreiben 🙄
Ist dein Girokonto oder Euro nicht digital im Bezahlvorgang?
Dann lies mal Online die Beiträge in vielen Zeitungen und Experten zu dem Thema
https://taz.de/Digitaler-Euro/!5963845/
https://www.wiwo.de/finanzen/geldanlage/ezb-der-digitale-euro-ist-unsinn/29470102.html
Rohrkrepierer uns überflüssig sind noch harmlose Kommentare