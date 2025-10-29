Revolut erhält MiCA-Lizenz und hebt Krypto-Einschränkungen auf

Revolut bietet seit dem 28. Oktober 2025 wieder alle Krypto-Funktionen in der App an. Diese waren zuvor zweimal erheblich eingeschränkt worden.

Das Fintech-Unternehmen hat angekündigt, dass seine Krypto-Dienste in Deutschland und anderen Ländern erneut verfügbar sind. Nutzer können laut Revolut ab sofort wieder digitale Währungen kaufen, verkaufen, staken sowie Ein- und Auszahlungen durchführen.

Grund für die vorübergehende Einschränkung waren nach Unternehmensangaben Anpassungen an neue regulatorische Anforderungen. Um den europäischen Richtlinien zu entsprechen, hatte Revolut den Handel mit Kryptowährungen zwischenzeitlich ausgesetzt.

Revolut erhält EU-Lizenz für Krypto-Dienstleistungen

Revolut Digital Assets Europe Ltd wurde von der Cyprus Securities and Exchange Commission als Crypto Asset Service Provider (CASP) lizenziert.

Diese Zulassung basiert auf der EU-Verordnung MiCA (Markets in Crypto-Assets), die einen einheitlichen Rechtsrahmen für Krypto-Dienste in Europa schaffen soll.

Mit der Lizenz ist Revolut nun berechtigt, die zuvor eingeschränkten Angebote wieder anzubieten.

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.