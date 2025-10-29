Fintech

Revolut erhält MiCA-Lizenz und hebt Krypto-Einschränkungen auf

Autor-Bild
Von
|
Revolut

Revolut bietet seit dem 28. Oktober 2025 wieder alle Krypto-Funktionen in der App an. Diese waren zuvor zweimal erheblich eingeschränkt worden.

Das Fintech-Unternehmen hat angekündigt, dass seine Krypto-Dienste in Deutschland und anderen Ländern erneut verfügbar sind. Nutzer können laut Revolut ab sofort wieder digitale Währungen kaufen, verkaufen, staken sowie Ein- und Auszahlungen durchführen.

Grund für die vorübergehende Einschränkung waren nach Unternehmensangaben Anpassungen an neue regulatorische Anforderungen. Um den europäischen Richtlinien zu entsprechen, hatte Revolut den Handel mit Kryptowährungen zwischenzeitlich ausgesetzt.

Revolut erhält EU-Lizenz für Krypto-Dienstleistungen

Revolut Digital Assets Europe Ltd wurde von der Cyprus Securities and Exchange Commission als Crypto Asset Service Provider (CASP) lizenziert.

Diese Zulassung basiert auf der EU-Verordnung MiCA (Markets in Crypto-Assets), die einen einheitlichen Rechtsrahmen für Krypto-Dienste in Europa schaffen soll.

Mit der Lizenz ist Revolut nun berechtigt, die zuvor eingeschränkten Angebote wieder anzubieten.

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.


Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Fintech / Revolut erhält MiCA-Lizenz und hebt Krypto-Einschränkungen auf
Weitere Neuigkeiten
Geely: China-Marke plant große Europa-Offensive
in Mobilität
Oppo zeigt neues Flaggschiff und ignoriert Deutschland
in Smartphones
Planet of Lana 2: So sieht das neue Spiel aus
in Gaming
Apple iOS 26.1 ist fertig: Das steckt im großen iPhone-Update
in Firmware und OS
Toyota zeigt elektrischen Corolla: „Wir werden das Auto neu erfinden“
in Mobilität
Zukunft der Xbox: Microsoft setzt voll auf Windows
in Gaming
Apple Macbook Air 15 Hand
Apple plant neues MacBook Air mit OLED-Display
in Computer und Co.
Apple Ipad Mini 7 2024 Header
Apple plant 2026 ein gewaltiges Upgrade für das iPad mini
in Tablets
Hyrule Warriors: Age Of Imprisonment – Neuer Trailer veröffentlicht
in Gaming
Waipu Tv
Waipu.tv und WOW verlängern Kooperation mit Rabattaktion
in News