Gesellschaft

Digitalisierung als Barriere: Ältere Menschen fordern Recht auf analoges Leben

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
Rente Opa Alt

Die Senioren-Union fordert ein Recht auf ein analoges Leben. Damit sollen Behördengänge und Bankgeschäfte auch ohne Internetzugang weiterhin möglich bleiben, um die Teilhabe älterer Menschen zu sichern.

Die Forderung wurde vom kommissarischen Bundesvorsitzenden der Senioren-Union, Helge Benda, gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland erläutert. Er betonte, dass ältere Generationen in einer analogen Welt aufgewachsen seien und digitale Technik zwar nutzen würden, sie jedoch nicht im Mittelpunkt ihres Lebens stehe.

Laut Benda sei es daher notwendig, Alltagsbereiche wie Verwaltung oder Bankwesen auch ohne digitale Zugänge offenzuhalten.

Recht auf analoges Leben als politische Forderung

Das Thema ist Teil mehrerer Anträge für die Bundesdelegiertenversammlung der Senioren-Union, die in Magdeburg stattfindet. Nach Angaben der Organisation solle der analoge Zugang zu wichtigen Lebensbereichen ein Ausdruck von Selbstbestimmung und Würde im Alter sein.

Die Senioren-Union ist eine Vorfeldorganisation der CDU und nimmt die Interessen von Menschen über 60 Jahren in den Blick. Zum Stichtag Ende 2024 betrug der Anteil der über 60-Jährigen 30,5 % der Gesamtbevölkerung.

Ich finde die Forderung im Ansatz nachvollziehbar, da nicht alle älteren Menschen mit digitalen Systemen zurechtkommen. Gleichzeitig frage ich mich, ob es realistisch ist, dauerhaft parallele Strukturen für analoge und digitale Angebote aufrechtzuerhalten.

Das wird wahrscheinlich eher eine Übergangslösung bleiben, denn die nächsten älteren Generationen sind schließlich mit vergleichsweise moderner Technologie aufgewachsen. Doppelstrukturen für Menschen, die sich dieser Technologie grundsätzlich verweigern, erachte ich nicht als erstrebenswert.

Tomorrow Bank Headerbild

Tomorrow verlängert Zinsaktion

Tomorrow verlängert die Zinsanpassung für sein Tagesgeldkonto im Zeitraum vom 1. August bis 30. September 2025. Bestands- und Neukundenzinsen unterscheiden…

28. August 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Felix 🔆
    sagt am

    Gebe deinem letzten Absatz recht. Als Übergang ok, auf Dauer nicht.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gesellschaft / Digitalisierung als Barriere: Ältere Menschen fordern Recht auf analoges Leben
Weitere Neuigkeiten
Tv Fernbedienung Fernseher Power
MediathekView 14.2: Viele Verbesserungen und neue Sender
in Dienste
Kommentar: LEGO DC Arkham Asylum (76300) wird nicht nur Schurken abschrecken
in Kommentar
Trade Republic und Kappa präsentieren limitiertes „Retire Rich“-Trikot
in Marktgeschehen
Samsung Galaxy S25 Ultra Back
Samsung Galaxy S25 Ultra 100-GB-Bundle ist zurück – und günstiger als zuvor
in Tarife
Avm Fritzbox 7590 Ax
FRITZ!Box 7590 AX wird mit FRITZ!OS 8.20 versorgt
in Firmware und OS
Tomorrow Bank Headerbild
Tomorrow verlängert Zinsaktion
in Fintech
Apple Logo Feuer Header
Apple entfernt iTorrent aus EU-AltStore
in News
Samsung Galaxy S25 Ultra Hand
Samsung One UI 8 (Android 16): Beta-Phase steht kurz vor dem Abschluss
in Firmware und OS
Avm Fritzbox 7583
FRITZ!OS 8.20 landet auf der FRITZ!Box 7583 (VDSL)
in Firmware und OS
Volkswagen Id.4 Gtx And Id.5 Gtx
Volkswagen setzt auf KI-gestützte Produktion – so verändern sich alle Werke weltweit
in Marktgeschehen