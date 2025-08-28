Tomorrow verlängert Zinsaktion

Tomorrow verlängert die Zinsanpassung für sein Tagesgeldkonto im Zeitraum vom 1. August bis 30. September 2025. Bestands- und Neukundenzinsen unterscheiden sich in Höhe und Gültigkeit.

Das Tomorrow Tagesgeldkonto bietet für Neukunden, die ihr Konto zwischen dem 01.08. und 30.09.2025 eröffnen, einen Zinssatz von 2,5 % p. a. auf Guthaben. Dieser Zinssatz gilt laut Unternehmensangaben für die ersten 90 Tage ab Kontoeröffnung und ist nur für Kunden mit deutscher Steuer-ID verfügbar.

Bestandskunden mit einem aktiven Kontomodell Change oder Zero erhalten 1,0 % p. a. auf Guthaben bis 50.000 €.

Zinssätze und Teilnahmebedingungen im Überblick

Neukundenzins (Tagesgeldkonto): 2,5 % p. a. für Konten, die im Aktionszeitraum eröffnet werden, gültig für die ersten 90 Tage ab Kontoeröffnung

Bestandskundenzins (Change, Zero): 1,0 % p. a. auf Guthaben bis 50.000 €, gültig für alle aktiven Konten

Teilnahmevoraussetzung für Neukunden: deutsche Steuer-ID

