Disney+ kostenlos und ohne Abo bei MagentaTV testen

Bei der Telekom gibt es aktuell eine kleine Aktion, die man mit dem Partner Disney geplant hat und bei der beide ihre Dienste pushen wollen. Über MagentaTV kann man bis zum 13. November kostenlos und ohne Abo bei Disney+ hineinschauen.

Man spricht von einer „exklusiven Streaming-Kostprobe“, die „jeder ganz einfach und ohne Login“ nutzen kann. Die Sache hat aber natürlich einen Haken, ihr könnt nicht einfach Disney+ einen Monat kostenlos nutzen, es gibt nur eine Auswahl.

Laut Telekom stehen „die ersten Folgen von 15 ausgewählten Formaten“ bereit, mit dabei sind u.a. „Only Murders in the Building“ und „The Bear – King of the Kitchen“, also sehr populäre Serien. Aber eben auch keine komplette Staffel der Serien.

Doch für einen ersten Eindruck der Serien und von Disney+ reicht das aus und bei Disney hofft man sicher, dass danach einige das Abo bei Disney+ buchen und bei der Telekom erhofft man sich sicher, dass danach einige bei MagentaTV bleiben.

Netflix Logo 2025 Neu

Netflix geht Anfang 2026 schon wieder neue Wege

Netflix weiß, dass Serien und Filme alleine irgendwann eine Grenze erreichen und kaum noch neue Nutzer anlocken und vielleicht viele…

15. Oktober 2025 | Jetzt lesen →

