Netflix geht Anfang 2026 schon wieder neue Wege

Netflix weiß, dass Serien und Filme alleine irgendwann eine Grenze erreichen und kaum noch neue Nutzer anlocken und vielleicht viele alte Nutzer nicht (vor allem nicht, wenn man immer wieder die Preise für das Abo erhöht) halten werden.

Netflix plant erste Video-Podcasts

Daher probiert man bei Netflix mittlerweile neue Dinge aus und geht neue Wege, wie mit der Gaming-Sparte, die bald auf TVs wandert. Ab Anfang 2026 steht noch ein neuer Bereich an, der allerdings zunächst auf dem US-Markt starten wird.

Netflix hat sich Spotify als Partner geschnappt und möchte mit Video-Podcasts wachsen. Zum Start wird es ein kleines Angebot aus True Crime, Kultur und Sport geben, aber die Auswahl an Podcasts bei Netflix soll mit der Zeit größer werden.

Podcasts sind schon lange beliebt und Video-Podcasts werden immer beliebter, so Netflix, diese Chance möchte der Dienst nutzen. Bisher ist aber noch unklar, wie und wann das Podcast-Sortiment in Deutschland startet und wer hier mit dabei ist.

Apple Homepod Display

Kommt Anfang 2026: Das soll der erste Apple Home Hub kosten

Apple wollte schon im Frühjahr 2025 eine Art „HomePod mit Display“ auf den Markt bringen, doch dann kamen die Probleme…

15. Oktober 2025 | Jetzt lesen →

