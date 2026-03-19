Disney kündigt Lilo & Stitch 2 für 2028 an

Disney hat viele Filme bis 2030 geplant und setzt in nächster Zeit vor allem auf Realverfilmungen, wie bisher auch, und Fortsetzungen. Disney-Fans sollen die Marke kennen und ins Kino gehen, ganz neue Projekte sind vorerst eher selten.

Und alle Fans von Lilo & Stitch können sich auf den 26. Mai 2028 freuen, denn in knapp zwei Jahren kommt die Fortsetzung des 2002 veröffentlichten Films auf die große Leinwand. Details zum Filme selbst hat man natürlich noch nicht verraten.