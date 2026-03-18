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Marvel Studios: Trailer für „Spider-Man: Brand New Day“ ist da

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Es hat sich gestern bereits angedeutet und nach zahlreichen Teasern, in denen wir immer wieder kurze Clips gesehen haben und aus denen einige schon einen fast fertigen Trailer bastelten, gibt es jetzt den normalen Trailer für Spider-Man.

Offizielles Datum für „Spider-Man: Brand New Day“ ist der 30. Juli und auch wenn es noch nicht final bestätigt ist, so dürfte wieder eine Trilogie vertraglich vereinbart worden sein. Außerdem taucht Spidey sicher noch in anderen Marvel-Filmen auf.

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18. März 2026 | Jetzt lesen →

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