Disney+ senkt Preise für Neukunden

Disney+ bietet für einen begrenzten Zeitraum bestimmte Abopakete zu reduzierten Preisen an. Das Angebot gilt nur für Neukunden in Deutschland und verlängert sich nach drei Monaten automatisch zu den regulären Preisen.

Vom 11. bis 27. September können Personen ohne aktives Abo laut Unternehmensangaben drei Monate lang Disney+ vergünstigt nutzen: Die Variante Standard mit Werbung kostet 2,99 € pro Monat, Standard ohne Werbung 5,99 € und Premium 9,99 €. Die Ersparnis beträgt dabei bis zu 12 € im Vergleich zu den regulären Gebühren.

Streaming-Inhalte von Disney+ umfassen Produktionen aus den Bereichen Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic und Star. Laut Mitteilung zählen dazu Serien wie „FX’s Alien: Earth“, „Only Murders in the Building“ oder „FX’s The Bear: King of the Kitchen“ sowie Filme wie „Lilo & Stitch“ und „Thunderbolts“. Darüber hinaus wird auf den Zugang zu Dokumentationen, Dramen, Comedy-Inhalten und Animationsfilmen verwiesen.

Zu Disney+ →

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.