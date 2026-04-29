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Disney+ startet Spar-Aktion für kurze Zeit

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Der Streamingdienst Disney+ startet eine zeitlich begrenzte Promotion mit vergünstigtem Einstiegspreis für neue Kunden und berechtigte Rückkehrer.

Disney+ bewirbt die aktuelle Aktion im Kontext neuer Serien und Filmstarts, die im Aktionszeitraum verfügbar sind. Ziel sei es, zusätzliche Abonnenten für die Plattform zu gewinnen, insbesondere durch einen reduzierten Einstiegspreis.

Die Promotion läuft laut Unternehmensangaben nur bis zum 6. Mai. Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich neue Kunden sowie ausgewählte zurückkehrende Nutzer. Das Angebot umfasst ein dreimonatiges Probeabo zu einem Preis ab 4,99 Euro pro Monat.

Details zur Disney+ Aktion und Verlängerung

Nach Ablauf der drei Monate verlängert sich das gewählte Abo automatisch in einen regulären Tarif. Betroffen sind die Modelle Premium, Standard und Standard mit Werbung, die anschließend zum jeweils gültigen Monatspreis weiterlaufen, sofern keine Kündigung erfolgt.

Wichtige Eckdaten im Überblick

  • Aktionszeitraum bis 6. Mai
  • Drei Monate ab 4,99 Euro pro Monat
    • → spart je nach Paket 2 €, 3 € oder 5 € pro Monat
  • Nur für neue Kunden und berechtigte Rückkehrer
  • Automatische Verlängerung nach Aktionsende
    • → bei Bedarf Kündigung nicht vergessen

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