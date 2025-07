Disney+ überholt Netflix in mehreren Kategorien

Laut der aktuellen „Simon-Kucher Streaming-Studie 2025“ kommt es zu Verschiebungen auf dem deutschen Streamingmarkt.

Disney+ erreicht in diesem Jahr erstmals die Spitzenposition in mehreren inhaltlichen Kategorien, darunter „Exklusive Inhalte“ und „Angesagte Inhalte“. Auch die bisher von Netflix dominierte Kategorie „Breite Auswahl“ wird 2025 erstmals geteilt. Insgesamt gewinnt Disney+ fünf von zwölf untersuchten Kategorien. Netflix bleibt jedoch in sechs Kategorien vorn, etwa bei „Userfreundlichkeit“ und „Werbefreiheit“.

Trotz wachsender Konkurrenz bleibt Netflix laut Studie das beliebteste Abo. 48 % der Nutzer würden ihr Netflix-Abo aktiv weiterempfehlen, deutlich mehr als bei Disney+ (37 %) oder Amazon Prime (40 %). Besonders schwach schneidet Apple TV+ ab. Nur 23 % der Nutzer empfehlen das Abo weiter. Das Angebot von Apple TV+ landet in sieben Kategorien auf dem letzten Platz, unter anderem bei der Kündigungsflexibilität, Rabatten für Familien und der Vielfalt der angebotenen Plattformen.

Sinkende Nutzerbindung bei Apple TV+

Apple TV+ verliert gegenüber dem Vorjahr mehrere Spitzenpositionen und wird von vielen Nutzern deutlich schlechter bewertet. 35 % der Befragten gaben an, ihr Abo kündigen zu wollen – deutlich mehr als bei Disney+ (22 %) oder bei Netflix und Amazon Prime (jeweils 16 %). Laut Studie zeigt sich hier ein Rückgang der Nutzerbindung, insbesondere, da Apple TV+ 2024 noch in vier Kategorien vorn lag und 2025 nur noch in der Kategorie „Videoqualität“ gewinnt.

Amazon Prime gewinnt erneut die Kategorie „Bester Preis“. Laut Studie ist dies für 84 % der Nutzer eines der wichtigsten Kriterien bei der Abo-Wahl. Zudem nutzen inzwischen 29 % der Netflix- und Disney+-Abonnenten Werbe-Abos, um Kosten zu sparen. Gleichzeitig geben 40 % der Nutzer an, Test-Abos gezielt zu nutzen, um kostenfrei auf bestimmte Inhalte zuzugreifen und danach wieder zu kündigen. Laut Simon-Kucher beeinflussen diese Strategien zunehmend die Marktmechanismen im Streaminggeschäft.

