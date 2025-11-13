DJI Neo 2: Das ist die neue Drohne für Einsteiger

DJI hat heute eine neue Drohne für Einsteiger vorgestellt, die Neo 2, die knapp ein Jahr nach der ersten Version auf den Markt kommt. Einige kennen die neue Neo 2 vielleicht schon, denn DJI hat sie vor ein paar Tagen bereits vorab in China gezeigt.

Es gibt eine bessere Gestensteuerung, es gibt mehr internen Speicher mit bis zu 49 GB, es gibt eine omnidirektionale Hinderniserkennung, Support für die Apple Watch und noch einiges mehr. Eine Übersicht gibt es unten und auf der Webseite von DJI.

Ich habe bereits eine DJI Neo 2 hier, konnte sie aber aus verschiedenen Gründen vor dem Embargo heute leider noch nicht ausführlich testen. Doch ich will mich mehr damit beschäftigen, es ist meine erste Drohne, da kommt also bald mehr.

DJI Neo 2: Alle Preise im Überblick

DJI Neo 2 (Drone Only) 239 €

DJI Neo 2 Fly More Combo (Drone Only) 329 €

DJI Neo 2 Fly More Combo 399 €

DJI Neo 2 Motion Fly More Combo 579 €

DJI Neo 2 Propellers 5 €

DJI Neo 2 Propeller Guard 9 €

DJI Neo 2 Digital Transceiver 21 €

DJI Neo 2 Intelligent Flight Battery 39 €

DJI Neo 2 Two-Way Charging Hub 35 €

DJI Neo 2: Highlights im Überblick