DJI Neo 2: Das ist die neue Drohne für Einsteiger
DJI hat heute eine neue Drohne für Einsteiger vorgestellt, die Neo 2, die knapp ein Jahr nach der ersten Version auf den Markt kommt. Einige kennen die neue Neo 2 vielleicht schon, denn DJI hat sie vor ein paar Tagen bereits vorab in China gezeigt.
Es gibt eine bessere Gestensteuerung, es gibt mehr internen Speicher mit bis zu 49 GB, es gibt eine omnidirektionale Hinderniserkennung, Support für die Apple Watch und noch einiges mehr. Eine Übersicht gibt es unten und auf der Webseite von DJI.
Ich habe bereits eine DJI Neo 2 hier, konnte sie aber aus verschiedenen Gründen vor dem Embargo heute leider noch nicht ausführlich testen. Doch ich will mich mehr damit beschäftigen, es ist meine erste Drohne, da kommt also bald mehr.
DJI Neo 2: Alle Preise im Überblick
- DJI Neo 2 (Drone Only) 239 €
- DJI Neo 2 Fly More Combo (Drone Only) 329 €
- DJI Neo 2 Fly More Combo 399 €
- DJI Neo 2 Motion Fly More Combo 579 €
- DJI Neo 2 Propellers 5 €
- DJI Neo 2 Propeller Guard 9 €
- DJI Neo 2 Digital Transceiver 21 €
- DJI Neo 2 Intelligent Flight Battery 39 €
- DJI Neo 2 Two-Way Charging Hub 35 €
DJI Neo 2: Highlights im Überblick
- Palm Takeoff & Landing: Startet und landet sicher direkt von deiner Handfläche
- Gestensteuerung 2.0: Steuern, Aufnahmen starten oder Tracking wechseln – ganz ohne Controller
- ActiveTrack+: Schnellere, präzisere Motivverfolgung – jetzt bis zu 43 km/h (z. B. beim Radfahren oder Skifahren)
- Omnidirektionales Tracking: Erkennt Hindernisse aus allen Richtungen für stabilere Verfolgung
- SelfieShot & Gruppenmodus: Ideal für spontane Aufnahmen allein oder mit Freunden
- 4K Video mit verbesserter Stabilisierung: Ultrastabile und detailreiche Aufnahmen in jeder Situation
- Integriertes Display & Schnellstart: Kein Smartphone nötig – auswählen, fliegen, filmen
- Apple Watch Unterstützung: Live-Video und Steuerung direkt vom Handgelenk
- Vollflächiger Propellerschutz: Sicheres Fliegen auch in Innenräumen oder in Bewegung
