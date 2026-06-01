Verrückt: Google Pixel Watch 5 angeblich im Meer gefunden

Die neuen Pixel-Geräte von Google sind dafür bekannt, dass sie oft Monate vor der offiziellen Ankündigung im Netz auftauchen, doch so langsam werden die Leaks verrückt, denn die neue Google Pixel Watch 5 wurde wohl im Meer entdeckt.

Ein neuer Beitrag bei X deutet darauf hin, dass jemand von Google seine Pixel Watch 5 in der Karibik in der Nähe von Sankt Martin verloren hat. Diese wurde von einem Taucher entdeckt und ein Freund von diesem teilte zwei Bilder der Uhr:

A friend of mine found this watch a few days ago ~underwater~ when he was scuba diving near the island of St. Martin. He noted that the reverse of the watch indicates that it is a Google Pixel 5, which has not yet been announced, let alone released. It seems to be fine. The face… pic.twitter.com/Mnenov1sFE — Randy Pitchford (@DuvalMagic) May 31, 2026

Die Sache ist die, das ist aber nicht irgendein Nutzer, den keiner kennt, es ist Randy Pitchford von Gearbox, die man von Spielen wie Borderlands kennt und der über eine halbe Million Follower hat. Er gibt an, dass der Besitzer seinen Beitrag gesehen und ihn kontaktiert hat. Unklar ist, ob dieser Kontakt ein Google-Mitarbeiter ist.

Sollte das stimmen und sollten wir hier die neue Google Pixel Watch sehen, bei der sich dann optisch nicht viel ändert, wäre das der vielleicht verrückteste Leak der Technik-Welt, der selbst den Verlust des iPhone 4 in einer Bar ganz klar übertrifft.

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen

Haken setzen ↗