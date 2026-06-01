Wearables

Verrückt: Google Pixel Watch 5 angeblich im Meer gefunden

Autor-Bild
Von
Google News
|

Die neuen Pixel-Geräte von Google sind dafür bekannt, dass sie oft Monate vor der offiziellen Ankündigung im Netz auftauchen, doch so langsam werden die Leaks verrückt, denn die neue Google Pixel Watch 5 wurde wohl im Meer entdeckt.

Ein neuer Beitrag bei X deutet darauf hin, dass jemand von Google seine Pixel Watch 5 in der Karibik in der Nähe von Sankt Martin verloren hat. Diese wurde von einem Taucher entdeckt und ein Freund von diesem teilte zwei Bilder der Uhr:

Die Sache ist die, das ist aber nicht irgendein Nutzer, den keiner kennt, es ist Randy Pitchford von Gearbox, die man von Spielen wie Borderlands kennt und der über eine halbe Million Follower hat. Er gibt an, dass der Besitzer seinen Beitrag gesehen und ihn kontaktiert hat. Unklar ist, ob dieser Kontakt ein Google-Mitarbeiter ist.

Sollte das stimmen und sollten wir hier die neue Google Pixel Watch sehen, bei der sich dann optisch nicht viel ändert, wäre das der vielleicht verrückteste Leak der Technik-Welt, der selbst den Verlust des iPhone 4 in einer Bar ganz klar übertrifft.

Die „Apple Brille“ kommt später als erwartet

Bisher stand bei der ersten Brille von Apple ein Zeitraum zwischen Ende 2026 und Anfang 2027 im Raum, daher haben…

1. Juni 2026 | Jetzt lesen →
mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Wearables / Verrückt: Google Pixel Watch 5 angeblich im Meer gefunden
Weitere Neuigkeiten
Europe Europa
Bundesnetzagentur übernimmt Aufsicht über EU Data Act
in Marktgeschehen
Fable Xbox Studios
Respekt vor GTA 6: Microsoft verschiebt wichtiges Xbox-Spiel
in Gaming
Elektroautos: Staat zahlt mit und die Preise steigen trotzdem
in Mobilität
Streaming bei Disney+: Avatar: Fire and Ash hat ein Datum
in Unterhaltung
Microsoft überrascht mit neuem Surface Ultra
in Computer
Telekom
Telekom MagentaMobil Data: Ab heute gibt es mehr Datenvolumen
in Tarife
God Of War Kratos Schrei
PlayStation 5: Neues God of War könnte diese Woche gezeigt werden
in News
Die „Apple Brille“ kommt später als erwartet
in AR / VR
Microsoft bestätigt: Keine Details zur neuen Xbox diese Woche
in Gaming
Vergesst iOS 27: Apple plant „signifikantes“ Update mit iOS 28
in Firmware und Updates