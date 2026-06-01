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Telekom MagentaMobil Data: Ab heute gibt es mehr Datenvolumen

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Telekom

Die Telekom erhöht ab heute das Datenvolumen der MagentaMobil Data Tarife ohne Preisänderung.

MagentaMobil Data S bietet ab heute 10 GB für 14,95 Euro monatlich, M 40 GB für 19,95 Euro und L 80 GB für 29,95 Euro. Bestandskunden und Neukunden profitieren automatisch, ohne dass eine Umstellung nötig ist. Alle Tarife enthalten wie gewohnt 5G, EU Roaming und Hotspot Nutzung.

MagentaMobil Data Vertragsoptionen im Überblick

MagentaMobil Data kann auch über PlusKarten ergänzt werden, um Tablets oder Laptops zu versorgen. Zusätzlich greift der MagentaEINS Vorteil mit extra Datenvolumen und Festnetz-Flat.

Die Tarife sind mit 24 Monaten Laufzeit oder flexibel ohne Mindestbindung verfügbar. Endgeräte lassen sich über Ratenkauf finanzieren, zudem gibt es bei Kombination mit Tarif einen einmaligen Gerätevorteil.

Mögliche Optionen

  • PlusKarte Data für 14,95 Euro monatlich
  • Zusätzliche Daten für Zweitgeräte wie Tablets
  • MagentaEINS Zusatzvolumen im Festnetzverbund

Eine MultiSIM ermöglicht Nutzung im Zweitgerät, bei L ist sie inklusive. Derzeit gibt es auch eine Aktion mit unbegrenztem Datenvolumen für MagentaMobil M und L bis 8. Juni für Neukunden sowie 240 Euro Cashback.

Zu den Telekom-Datentarifen →

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