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Microsoft überrascht mit neuem Surface Ultra

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Microsoft hat heute das Surface Ultra vorgestellt, ein neuer Laptop, der das Lineup weiter nach oben ausbaut und der bisher stärkste Laptop der Marke werden soll. Es gibt allerdings noch keinen Preis, dafür aber schon die erst Details zur Hardware:

Es soll „keine Kompromisse“ geben und man wirbt damit, dass der neue Laptop besonders leise sei. Microsoft hat diesen für „Macher“ entwickelt und peilt derzeit den Herbst als Marktstart an. Unklar ist, warum er schon heute vorgestellt wurde.

Womöglich wollte man aber auch den Ultra-Namen rechtzeitig etablieren, denn Apple plant angeblich auch ein MacBook Ultra und wer weiß, vielleicht teasert man das in einer Woche auf der WWDC an. Immerhin kommt es mit Touch und da will man sicher, dass die Entwickler ihre Apps für das neue macOS zeitnah optimieren.

Oder man wollte diesen Teaser einfach nur im Rahmen des Nvidia-Events diese Woche zeigen. Ohne einen Preis fällt eine Einschätzung bisher aber noch schwer.

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