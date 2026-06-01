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PlayStation 5: Neues God of War könnte diese Woche gezeigt werden

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God Of War Kratos Schrei

Sony hat zu einem großen PlayStation-Event am Dienstag geladen, angeblich wird es dort auch das neue God of War gezeigt, so eine bekannte Quelle namens Alir alias AlexandreNGamR. Das neue God of War soll dann Anfang 2027 erscheinen.

Angeblich baut Sony damit sowas wie das „God of War Universe“ auf, denn man schlüpft nicht in die Rolle von Kratos und auch nicht von dessen Sohn Atreus, es wird um dessen Mutter Faye gehen. Weitere GoW-Ableger könnten danach folgen.

Microsoft bestätigt: Keine Details zur neuen Xbox diese Woche

Am Sonntag findet das jährliche Juni-Event für die Xbox statt, das größte Event im Jahr, wenn es um Gaming bei…

1. Juni 2026 | Jetzt lesen →
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