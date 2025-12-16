DR.SIM erweitert 5G-Angebot um flexible Laufzeiten

Die Mobilfunkmarke DR.SIM führt ein neues Tarifportfolio mit 5G-Allnet-Flats im Vodafone-Netz ein.

Laut Unternehmensangaben umfasst das Angebot mehrere Allnet-Flats mit unterschiedlichen Datenvolumina. Kunden können jetzt zwischen monatlich kündbaren Tarifen und Verträgen mit 24-monatiger Laufzeit wählen. Alle Varianten bieten eine Downloadgeschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s und nutzen das 5G-Netz von Vodafone.

Neue 5G-Tarife bei DR.SIM im Überblick

Die monatlich kündbaren Allnet-Flats starten mit 20, 30 oder 50 Gigabyte Datenvolumen. Die Preise liegen je nach Tarif zwischen 8,99 und 10,99 Euro pro Monat. Für alle Optionen fällt laut Anbieter ein einmaliger Anschlusspreis von 9,99 Euro an. Die gleichen Konditionen gelten auch für Verträge mit 24 Monaten Laufzeit, die ebenfalls in drei Datenstufen erhältlich sind.

Zentrale Tarifdetails:

Netz: Vodafone

Geschwindigkeit: bis zu 50 Mbit/s

Monatspreise: 8,99 bis 10,99 Euro

Anschlusspreis: 9,99 Euro

Datenvolumen: 20 bis 50 GB

