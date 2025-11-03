DR.SIM führt 70-GB-Tarif ein

Tarife

DR.SIM ersetzt seinen 30-GB-Tarif durch eine neue 70-GB-Variante für 11,99 Euro im Monat.

Der Mobilfunkanbieter DR.SIM hat sein Tarifangebot überarbeitet. Anstelle des bisherigen 30-GB-Tarifs wird künftig ein 70-GB-Tarif angeboten, der monatlich 11,99 Euro kostet. Die übrigen Tarife bleiben unverändert und werden weiterhin ohne Anschlusspreis bei 24-monatiger Laufzeit angeboten.

Neue Datenoptionen und Konditionen bei DR.SIM

Das aktualisierte Portfolio umfasst weiterhin Allnet-Flats im Vodafone-Netz mit 5G-Unterstützung und bis zu 50 Mbit/s. Die monatlich kündbaren Tarife starten bei 9,99 Euro für 50 GB und reichen bis zu 14,99 Euro für 100 GB. Bei Verträgen mit 24 Monaten Laufzeit entfällt der Anschlusspreis, während er bei flexiblen Tarifen 19,99 Euro beträgt.

Kernpunkte des neuen Portfolios

  • 30-GB-Tarif entfällt, ersetzt durch 70-GB für 11,99 Euro
  • Alle Tarife im Vodafone-Netz mit bis zu 50 Mbit/s
  • Keine Anschlussgebühr bei 24-Monatsverträgen
  • Monatlich kündbare Optionen weiterhin verfügbar

Laut DR.SIM bleibt das Grundkonzept unverändert: Allnet-Flat, 5G-Zugang und feste Preisstruktur. Änderungen betreffen ausschließlich das Datenvolumen des mittleren Tarifs, der von 30 GB auf 70 GB angehoben wurde.

