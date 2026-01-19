Tarife

DR.SIM führt neues 5G-Tarifportfolio ein

Autor-Bild
Von
|
Bild: KI-generiert

Die Mobilfunkmarke DR.SIM startet ein neues Tarifportfolio mit ausschließlich monatlich kündbaren Angeboten.

Die neuen Tarife sollen das Portfolio vereinfachen und richten sich an Kunden, die flexible Vertragslaufzeiten bevorzugen. Ab sofort bietet DR.SIM nur noch Allnet-Flats an, die ohne Mindestlaufzeit gebucht werden können. Die Tarife unterscheiden sich nach Datenvolumen und monatlichem Grundpreis.

Alle Details zu den monatlich kündbaren Allnet-Flats

Wichtige Tarifmerkmale auf einen Blick:

  • Allnet-Flat 30 GB 5G, Vodafone, 50 Mbit/s, 9,99 € mtl., Anschlusspreis 9,99 €
  • Allnet-Flat 50 GB 5G, Vodafone, 50 Mbit/s, 12,99 € mtl., Anschlusspreis 9,99 €
  • Allnet-Flat 120 GB 5G, Vodafone, 50 Mbit/s, 19,99 € mtl., Anschlusspreis 9,99 €

Alle Tarife bieten laut Unternehmensangaben ein sogenanntes Lifetime Pricing, das bedeutet, dass sich die monatlichen Kosten auch nach 24 Monaten nicht erhöhen.

Zu den DR.SIM Tarifen →

Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare
Sämtliche Kommentare dieses Beitrags werden moderiert.

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Tarife / DR.SIM führt neues 5G-Tarifportfolio ein
Weitere Neuigkeiten
Amazon Prime Video Logo 2025 Header
Amazon geht mit Prime Video neue Wege in Deutschland
in Dienste
Outbank
Outbank bringt lang erwartete Sync-Funktion auf die Zielgerade
in Fintech
Dr. Oetker Pr Motiv Nutri Score Deutschland
Nutri-Score: Warum viele Lebensmittel jetzt schlechter abschneiden
in Handel
Apple: Mehr Werbung kommt und wird schwerer erkennbar sein
in Firmware und OS
Star Wars Jedi Spiel Header
Star Wars: Neues Jedi-Spiel für 2026 im Gespräch
in Gaming
Jetzt geht es schnell: ChatGPT wird günstiger und bekommt Werbung
in Dienste
Porsche Macan Elektro Proto
Porsche bricht ein: Gemischte Reaktion bei den Elektroautos
in Mobilität
Neuer Schock für die Autobranche: Donald Trump droht mit Zöllen
in Mobilität
Kommentar: Mir gefällt die große Auswahl der Streamingdienste
in Kommentar
LEGO Star Wars Todesstern: Verkaufsexklusivität für das teuerste Set endet
in News