DR.SIM führt neues 5G-Tarifportfolio ein

Die Mobilfunkmarke DR.SIM startet ein neues Tarifportfolio mit ausschließlich monatlich kündbaren Angeboten.

Die neuen Tarife sollen das Portfolio vereinfachen und richten sich an Kunden, die flexible Vertragslaufzeiten bevorzugen. Ab sofort bietet DR.SIM nur noch Allnet-Flats an, die ohne Mindestlaufzeit gebucht werden können. Die Tarife unterscheiden sich nach Datenvolumen und monatlichem Grundpreis.

Alle Details zu den monatlich kündbaren Allnet-Flats

Wichtige Tarifmerkmale auf einen Blick:

Allnet-Flat 30 GB 5G, Vodafone, 50 Mbit/s, 9,99 € mtl., Anschlusspreis 9,99 €

Allnet-Flat 50 GB 5G, Vodafone, 50 Mbit/s, 12,99 € mtl., Anschlusspreis 9,99 €

Allnet-Flat 120 GB 5G, Vodafone, 50 Mbit/s, 19,99 € mtl., Anschlusspreis 9,99 €

Alle Tarife bieten laut Unternehmensangaben ein sogenanntes Lifetime Pricing, das bedeutet, dass sich die monatlichen Kosten auch nach 24 Monaten nicht erhöhen.

