DR.SIM korrigiert den 100-GB-Preis
Der Preis für den DR.SIM-Tarif mit 100 GB sinkt von 14,99 auf 12,99 Euro pro Monat – sowohl bei monatlich kündbaren Verträgen als auch bei Verträgen mit 24-monatiger Laufzeit. Die übrigen Konditionen bleiben laut Unternehmensangaben unverändert.
Bei den monatlich kündbaren Allnet-Flats im Vodafone-Netz liegt die Maximalgeschwindigkeit weiterhin bei 50 Mbit/s. Die Grundpreise betragen 7,99 Euro für 20 GB, 9,99 Euro für 50 GB und 12,99 Euro für 100 GB. Der Anschlusspreis beträgt hier 19,99 Euro.
DR.SIM senkt 100-GB-Preis, Konditionen im Überblick
Für Verträge mit 24 Monaten Laufzeit gelten die gleichen monatlichen Preise (7,99/9,99/12,99 Euro). Hier entfällt der Anschlusspreis, der mit 0 Euro angegeben ist. Laut Anbieter bleiben alle übrigen Tarifmerkmale, einschließlich 5G-Zugang und 50 Mbit/s, bestehen.
Im Kern handelt es sich also um eine Preisanpassung beim 100-GB-Paket, während Struktur und Leistungsdaten des Portfolios unverändert bleiben. Unterschiede ergeben sich primär beim Anschlusspreis zwischen monatlich kündbar und 24-Monate-Bindung.
Das Ganze wirkt demnach wie eine zielgerichtete Preiskorrektur, um das 100-GB-Paket wettbewerbsfähiger zu machen. Der Rest ist solides Standardprogramm ohne Überraschungen.
