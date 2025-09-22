Tarife

DR.SIM korrigiert den 100-GB-Preis

Autor-Bild
Von
|
Symbolbild: KI-generiert

Der Preis für den DR.SIM-Tarif mit 100 GB sinkt von 14,99 auf 12,99 Euro pro Monat – sowohl bei monatlich kündbaren Verträgen als auch bei Verträgen mit 24-monatiger Laufzeit. Die übrigen Konditionen bleiben laut Unternehmensangaben unverändert.

Bei den monatlich kündbaren Allnet-Flats im Vodafone-Netz liegt die Maximalgeschwindigkeit weiterhin bei 50 Mbit/s. Die Grundpreise betragen 7,99 Euro für 20 GB, 9,99 Euro für 50 GB und 12,99 Euro für 100 GB. Der Anschlusspreis beträgt hier 19,99 Euro.

DR.SIM senkt 100-GB-Preis, Konditionen im Überblick

Für Verträge mit 24 Monaten Laufzeit gelten die gleichen monatlichen Preise (7,99/9,99/12,99 Euro). Hier entfällt der Anschlusspreis, der mit 0 Euro angegeben ist. Laut Anbieter bleiben alle übrigen Tarifmerkmale, einschließlich 5G-Zugang und 50 Mbit/s, bestehen.

Im Kern handelt es sich also um eine Preisanpassung beim 100-GB-Paket, während Struktur und Leistungsdaten des Portfolios unverändert bleiben. Unterschiede ergeben sich primär beim Anschlusspreis zwischen monatlich kündbar und 24-Monate-Bindung.

Das Ganze wirkt demnach wie eine zielgerichtete Preiskorrektur, um das 100-GB-Paket wettbewerbsfähiger zu machen. Der Rest ist solides Standardprogramm ohne Überraschungen.

Zu den DR.SIM Tarifen →

Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare
Sämtliche Kommentare dieses Beitrags werden moderiert.

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Tarife / DR.SIM korrigiert den 100-GB-Preis
Weitere Neuigkeiten
Google integriert Gemini in Chrome
in Dienste
Vodafone
Vodafone konkretisiert 2G-Abschaltung und startet NG eCall
in Vodafone
Google Nest Header
Nest am Ende: Google Home ist die Zukunft
in Smart Home
Porsche Macan Elektro Proto
Porsche kündigt einen radikalen Neustart an
in Mobilität
Der BMW iX5 geht ab 2028 ganz neue Wege
in Mobilität
Tesla Model Y 2025 Detail Header
Günstiges Model Y kommt: Tesla bestätigt „sehr bald“ neue Produkte
in Mobilität
Das Apple iPhone Air überrascht im Biegetest
in Smartphones
Der Neue Mercedes Benz Cla: Großartig, Mühelos, Intuitiv Und Flexibel The All New Mercedes Benz Cla: Gorgeous, Effortless, Intuitive, And Flexible.
Mercedes ändert die Strategie: „Es wird ein Einstiegsmodell geben“
in Mobilität
Citroën ë-C3 im Test: Reicht das für ein günstiges Elektroauto aus?
in Mobilität
Playstation Icons
PlayStation: Sony will „führend bei Einzelspieler-Erlebnissen“ sein
in Gaming