DR.SIM startet in die Black Week

DR.SIM kündigt für seine Black Week neue 5G-Tarife mit vergünstigten Konditionen an.

Der Mobilfunkanbieter DR.SIM hat zur Black Week eine Reihe von 5G-Allnet-Flats vorgestellt. Die Angebote umfassen sowohl monatlich kündbare Optionen als auch Verträge mit 24-monatiger Laufzeit. Laut Unternehmensangaben entfallen bei Letzteren die Anschlussgebühren vollständig.

Black Week Tarife mit 5G im Vodafone-Netz

Alle Tarife laufen im Vodafone-Netz und bieten Geschwindigkeiten zwischen 50 und 100 Mbit/s. Das Portfolio reicht von 20 bis 100 GB Datenvolumen monatlich, wobei die monatlichen Preise bei 6,99 Euro für den kleinsten und 11,99 Euro für den größten Tarif liegen. Für die flexible, monatlich kündbare Variante wird jeweils eine Anschlussgebühr von 19,99 Euro fällig.

Konditionen im Überblick

  • Vodafone-Netz mit bis zu 100 Mbit/s
  • Datenvolumen: 20, 50 oder 100 GB
  • Preise: 6,99 bis 11,99 Euro mtl.
  • Keine Anschlussgebühr bei 24-Monats-Verträgen
  • Monatlich kündbare Tarife mit 19,99 Euro Anschlusspreis

DR.SIM führt laut eigener Darstellung die reduzierte Anschlussgebühr-Aktion für alle 24-Monats-Verträge fort.

