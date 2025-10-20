DR.SIM wirft 70-GB-Tarif raus – startet 30 GB Allnet-Flat für 7,99 € mtl.
DR.SIM ersetzt seinen bisherigen 70-GB-Tarif durch ein neues 30-GB-Angebot für 7,99 Euro im Monat.
Ab sofort passt der Anbieter DR.SIM sein Tarifportfolio an. Statt des bisherigen 70-GB-Tarifs bietet das Unternehmen künftig eine Allnet-Flat mit 30 GB im Vodafone-Netz an. Der monatliche Preis liegt laut Anbieter bei 7,99 Euro, die Geschwindigkeit bleibt bei maximal 50 Mbit/s.
Neue Struktur im DR.SIM-Tarifportfolio
Neben dem neuen 30-GB-Tarif bleiben auch die weiteren Angebote mit 50 GB und 100 GB Datenvolumen bestehen. Diese kosten weiterhin 9,99 Euro beziehungsweise 14,99 Euro pro Monat und bieten dieselbe Geschwindigkeit von 50 Mbit/s im Vodafone-Netz.
Für Tarife mit einer Laufzeit von 24 Monaten entfällt der einmalige Anschlusspreis von 19,99 Euro, während er bei monatlich kündbaren Optionen bestehen bleibt.
Kernpunkte der Änderung
- Neuer 30-GB-Tarif für 7,99 Euro ersetzt bisherigen 70-GB-Tarif
- Geschwindigkeit bleibt bei 50 Mbit/s im Vodafone-Netz
- Anschlusspreis entfällt nur bei 24-Monatsverträgen
- 50-GB- und 100-GB-Optionen unverändert verfügbar
- Vodafone-Netz inklusive 5G
